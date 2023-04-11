Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в сезоне

«В плей-офф, я думаю, что сыграли "на хорошо". Прошли два тяжелых раунда, - "Сибирь" и "Металлург", который был чемпионом в прошлом году. Домыслы о том, что они, мол, слабые или случайные — это просто разговоры. С Казанью ("Ак Барс" - прим.ред.), к сожалению, не получилось. Да, обидно, что где-то упустили свои победы, что-то не доделали, не договорили, не объяснили. Однако результат есть и, как мы общались с ребятами, бронзовые медали на данном этапе для нас это, конечно, не предел, но очень достойный результат. Почетно войти в четверку лучших команд лиги», — считает Кравец.