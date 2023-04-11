Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в сезоне

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
На пресс-конференции по итогам сезона главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о выступлении команды в регулярном чемпионате и серии плей-офф.
«По моему мнению, в регулярном чемпионате команда выступила "на отлично": занимая 11 место в начале сезона, вышла на 3, тем самым даже улучшила результат прошлого года. По игре в большинстве мы на первом месте среди всех команд Лиги, по победам – первые в Восточной конференции. Считаю, что в "регулярке" ребята показывали зрелищный и хороший хоккей для болельщиков», — уверен Михаил Кравец.
Что касается серии плей-офф, где «ястребы» дошли до финала конференции, то тут оценки были несколько ниже.
«В плей-офф, я думаю, что сыграли "на хорошо". Прошли два тяжелых раунда, - "Сибирь" и "Металлург", который был чемпионом в прошлом году. Домыслы о том, что они, мол, слабые или случайные — это просто разговоры. С Казанью ("Ак Барс" - прим.ред.), к сожалению, не получилось. Да, обидно, что где-то упустили свои победы, что-то не доделали, не договорили, не объяснили. Однако результат есть и, как мы общались с ребятами, бронзовые медали на данном этапе для нас это, конечно, не предел, но очень достойный результат. Почетно войти в четверку лучших команд лиги», — считает Кравец.
Напомним, что в финале розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина Восточной конференции «Авангард» в пяти матчах уступил казанскому «Ак Барсу». Серия закончилась со счетом 4:1 не в пользу омичей.
Добавим, что ранее, как сообщал Город55, Михаил Кравец рассказал о своих перспективах и желании остаться на посту главного тренера.