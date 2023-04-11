Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Мой контракт заканчивается 30 апреля»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о своей дальнейшей судьбе в команде.
«Когда ждать решения о моей судьбе в клубе, я не знаю, а так у меня контракт до 30 апреля. На этом все заканчивается», — заявил на пресс-конференции по итогам сезона Михаил Кравец.
При этом сам Кравец хочет остаться в «Авангарде», чтобы в будущем сезоне показать другой хоккей.
«Все будет решать руководство. Любое решение я приму, и это будет их решение. Но, естественно, я хочу продолжить работу в „Авангарде“ и в следующем сезоне добиться другого результата», — пожелал главный тренер.
Тем временем генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин опроверг слухи о назначении на пост наставника «ястребов» канадского специалиста Ги Буше.
«По поводу Ги Буше я, как и все, прочитал в прессе. Вообще тогда первый раз об этом услышал. Если хоть какие-то движения в этом направление были, я бы точно об этом знал. Не знаю, зачем эта информация муссируется, и с какой целью был сделан этот вброс», — отметил Хабибулин.
Напомним, Михаил Кравец был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» 10 октября после увольнения Дмитрия Рябыкина. На тот момент команда занимала лишь 8 место в таблице Восточной конференции и имела в свое активе 10 поражений в 16 матчах.
После Совета директоров «Авангарда» 18 ноября Кравца утвердили на пост главного тренера. С ним клуб занял третью строчку на Востоке, вышел плей-офф. Где поочередно одолел в пяти матчах новосибирскую «Сибирь», а затем «в сухую» расправился с прошлогодним чемпионом магнитогорским «Металлургом».
В финале конференции омичи уступили казанскому «Ак Барсу». Серия завершилась со счетом 4:1.