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Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Мой контракт заканчивается 30 апреля»

11 апреля 2023, 11:38
Фото: Город55
Михаил Кравец может покинуть клуб уже 30 апреля

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал о своей дальнейшей судьбе в клубе

При этом сам наставник «ястребов» хочет остаться и дальше работать с командой.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о своей дальнейшей судьбе в команде.

«Когда ждать решения о моей судьбе в клубе, я не знаю, а так у меня контракт до 30 апреля. На этом все заканчивается», — заявил на пресс-конференции по итогам сезона Михаил Кравец.

При этом сам Кравец хочет остаться в «Авангарде», чтобы в будущем сезоне показать другой хоккей.

«Все будет решать руководство. Любое решение я приму, и это будет их решение. Но, естественно, я хочу продолжить работу в „Авангарде“ и в следующем сезоне добиться другого результата», — пожелал главный тренер.

Тем временем генеральный менеджер команды Рашид Хабибулин опроверг слухи о назначении на пост наставника «ястребов» канадского специалиста Ги Буше.

«По поводу Ги Буше я, как и все, прочитал в прессе. Вообще тогда первый раз об этом услышал. Если хоть какие-то движения в этом направление были, я бы точно об этом знал. Не знаю, зачем эта информация муссируется, и с какой целью был сделан этот вброс», — отметил Хабибулин.

Напомним, Михаил Кравец был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» 10 октября после увольнения Дмитрия Рябыкина. На тот момент команда занимала лишь 8 место в таблице Восточной конференции и имела в свое активе 10 поражений в 16 матчах.

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После Совета директоров «Авангарда» 18 ноября Кравца утвердили на пост главного тренера. С ним клуб занял третью строчку на Востоке, вышел плей-офф. Где поочередно одолел в пяти матчах новосибирскую «Сибирь», а затем «в сухую» расправился с прошлогодним чемпионом магнитогорским «Металлургом». 

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В финале конференции омичи уступили казанскому «Ак Барсу». Серия завершилась со счетом 4:1.

 

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