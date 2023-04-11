Главный тренер омского «Авангарда» Кравец: «Мой контракт заканчивается 30 апреля»

Напомним, Михаил Кравец был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» 10 октября после увольнения Дмитрия Рябыкина. На тот момент команда занимала лишь 8 место в таблице Восточной конференции и имела в свое активе 10 поражений в 16 матчах.