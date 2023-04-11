Генменеджер омского «Авангарда»: «На следующий сезон вратарская бригада сформирована»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Генеральный менеджер омского «Авангарда» Рашид Хабибулин на пресс-конференции по итогам сезона, который стал для «ястребов» лишь бронзовым, поведал о том, кто займет место в воротах команды в следующем сезоне.
«Многие критикуют Василия Демченко, потому хочется спросить, а чем он вас всех не устраивает? Я считаю, что Василий провел прекрасный сезон. Тот Демченко, что был в начале сезона, и сейчас, благодаря работе тренерского штаба, Сергея Звягина и самого Василия – это кардинально другой человек. Он полностью поменял свое отношение к тренировочному процессу, к работе, и я уверен, что на данном этапе Василий Демченко один из стабильных вратарей Лиги. Все «накаты», которые на него идут, не имеют под собой абсолютно никакой почвы. С ним у нас уже есть официальная договоренность, и в ближайшее время дадим подтверждение о подписании контракта на следующие два сезона», — заверил Рашид Хабибулин.
Рассказал генменеджер «ястребов» и о перспективах Андрея Мишурова остаться в команде, и о возможных новых кандидатах на место в воротах клуба.
«Что касается Андрея Мишурова. Вы знаете, что мы строим вертикаль, и, когда он выходил на матчи, то показал себя очень хорошо. Если сейчас кого-то искать то, во-первых, это будет не справедливо по отношению к Андрею. Я считаю, что если в следующем сезоне у него будет шанс, то он за него обязательно ухватится, и в ближайшем будущем из него вырастит хороший и перспективный вратарь. Во-вторых, это посыл для ребят из Академии (Хоккейная академия «Авангард» - прим. ред.), что надо работать, все возможно и у всех есть шанс. Да, мы можем кого-то найти, погнаться за опытом, но зачем? Хотя, может быть, кого-то молодого и перспективного мы еще вытащим, но опять же, может быть. Словом, на данном этапе все вратарские позиции на следующий сезон у нас закрыты», — отметил Хабибулин.
Добавим, что в сумме за регулярный чемпионат и плей-офф Василий Демченко провел 80 матчей, а Андрей Мишуров вставал в ворота в 13 играх.