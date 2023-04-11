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Экстремальное загрязнение. В омских водоемах обнаружили опасные вещества

11 апреля 2023, 08:00
Фото: Город55
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В омских реках и озерах зафиксировали высокий уровень загрязнения опасными веществами

В водоемах снова выявили превышение ПДК магния, хлоридов, сульфатов, меди, ртути и других веществ.

Обь-Иртышское УГМС опубликовало результаты наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши. За последний месяц специалисты отобрали и проанализировали 43 пробы воды.

Результаты неутешительные: в водоемах Омска и Омской области зафиксировали 8 случаев высокого и 10 случаев экстремально высокого загрязнения.

«Наблюдались случаи превышения ПДК магния, хлоридов, сульфатов, суммы ионов, трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК), азота аммонийного, азота нитритного, фосфора фосфатного, соединений железа, меди, цинка, ртути, марганца, фенолов летучих, нефтепродуктов, пестицида пп-ДДТ и пониженного содержания растворенного в воде кислорода», — уточнили в Обь-Иртышском УГМС.
Фото: Скриншот сайта Обь-Иртышского УГМС

Так, в марте повышенное содержание марганца нашли в озере Ик, реках Омь, Шиш и Оша. В водах Иртыша и озера Ик также был превышен допустимый показатель нитритного азота.

При этом в трех участках реки Омь (в 0,3 км выше города Калачинск, в 1 км выше устья реки и в 0,1 км выше деревни Ростовка) наблюдается пониженное содержание растворенного кислорода, что в итоге может привести к гибели рыб.

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#Юлия Истомина#Загрязнение водоемов#Опасные вещества#Реки#Вода#Обь-Иртышское УГМС#Город#Общество#Экология#Новости#Омск#Омская область
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