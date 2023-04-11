Диетолог рассказала, какой шоколад — самый полезный

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Она отметила, что хотя вред от белого шоколада является относительным, он все же ощутим. Специалист пояснила, что белый шоколад не содержит какао-бобов: вместо них в его состав входит много какао-масла. Чтобы скрыть неприятный вкус масла, производители добавляют много сахара и различных ароматизаторов. Кроме того, белый шоколад содержит больше жиров, что делает его более калорийным, подчеркнула диетолог. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Соломатина рекомендовала отдавать предпочтение темному шоколаду тем, кто заботится о своем здоровье. Она объяснила, что темный шоколад содержит много антиоксидантов и полифенолов, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Он считается полезным и благодаря полифенолам. В то же время белый шоколад не содержит этих веществ, заключила диетолог.