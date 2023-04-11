Диетолог рассказала, какой шоколад — самый полезный

Она отметила, что хотя вред от белого шоколада является относительным, он все же ощутим. Специалист пояснила, что белый шоколад не содержит какао-бобов: вместо них в его состав входит много какао-масла. Чтобы скрыть неприятный вкус масла, производители добавляют много сахара и различных ароматизаторов. Кроме того, белый шоколад содержит больше жиров, что делает его более калорийным, подчеркнула диетолог. Об этом пишет Общественная служба новостей.