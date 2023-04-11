Денис Буцаев: Определилась пятёрка лидеров по продаже вторсырья в ЦФО

На ЭТП размещено более 380 лотов на общую сумму 696 миллионов рублей. Наибольшее количество лотов выставлено по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%). Также представлены резина, металл, электроника, текстиль, промышленные и строительные отходы, нефтепродукты. Регистрация на площадке открыта для всех игроков отрасли по обращению с отходами.