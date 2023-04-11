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Денис Буцаев: Определилась пятёрка лидеров по продаже вторсырья в ЦФО

11 апреля 2023, 13:53
Фото: 1MI
Регионы Центрального федерального округа России (Московская, Калужская, Тверская, Орловская и Тамбовская области) вошли в пятерку лидеров по продаже вторсырья на электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора. Регионам принадлежат выставленные лоты на сумму 343 млн рублей.

Ресурс начал работу в сентябре 2022 года и предлагает возможность покупки и продажи вторичных ресурсов и сырья, заключения сделок по переработке, покупке, а также выставления заказов на исполнение лотов в рамках РОП, - пишет inkazan.ru.

Московская область заняла лидирующие позиции по размещенным лотам в таких категориях вторичных материальных ресурсов, как электроника. текстиль, шины, полимеры, цветные металлы и макулатура, выставив лоты на общую сумму 295 млн рублей. Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что данная площадка демонстрирует свою востребованность среди компаний, занимающихся реализацией вторичного сырья в регионах РФ.

На ЭТП размещено более 380 лотов на общую сумму 696 миллионов рублей. Наибольшее количество лотов выставлено по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%). Также представлены резина, металл, электроника, текстиль, промышленные и строительные отходы, нефтепродукты. Регистрация на площадке открыта для всех игроков отрасли по обращению с отходами.

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