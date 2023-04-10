Ветер и мокрый снег. Омичей предупредили об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным «Обь-Иртышское УГМС», 11 апреля по Омской области ожидаются похолодание, порывистый ветер 15-18 м/с, местами — небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -1…-6°, при прояснении -8…-13°, днем +1…+6°.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения», — рассказали в пресс-службе администрации Омска.
Ранее Город55 сообщал, что с сегодняшнего дня в ряде районов Омской области вводится пожароопасный сезон. В лесах полностью сошёл снег, температура начала стремительно расти вверх, так что риск пожаров значительно вырос.