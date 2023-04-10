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Ветер и мокрый снег. Омичей предупредили об ухудшении погоды

10 апреля 2023, 11:56
Фото: 1MI
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В Омской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

Температура воздуха ночью составит -1…-6°, при прояснении -8…-13°, днем +1…+6°.

По данным «Обь-Иртышское УГМС», 11 апреля по Омской области ожидаются похолодание, порывистый ветер 15-18 м/с, местами — небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -1…-6°, при прояснении -8…-13°, днем +1…+6°.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения», — рассказали в пресс-службе администрации Омска.

Ранее Город55 сообщал, что с сегодняшнего дня в ряде районов Омской области вводится пожароопасный сезон. В лесах полностью сошёл снег, температура начала стремительно расти вверх, так что риск пожаров значительно вырос.

Не поджигайте траву! В Омской области начался пожароопасный сезон
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#Евгений Игишев#Омск#Погода#Ветер#Снег#Мокрый снег#Весна#Омская область
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