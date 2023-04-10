В Тверской области возбуждено дело по факту смерти подростка на льду

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на областное следственное управление СК РФ.
По предварительной версии, подросток 2008 года рождения вышел на пруд и провалился под лёд. В момент происшествия на водоёме находились еще двое молодых людей, которых удалось спасти.
Представители следствия проводят комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии.