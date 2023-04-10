Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Тверской области возбуждено дело по факту смерти подростка на льду

10 апреля 2023, 15:33
В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после того, как подросток погиб, провалившись под тонкий лёд на пруду в деревне Мермерины.

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на областное следственное управление СК РФ.

По предварительной версии, подросток 2008 года рождения вышел на пруд и провалился под лёд. В момент происшествия на водоёме находились еще двое молодых людей, которых удалось спасти.

Представители следствия проводят комплекс следственных действий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27