В Омском районе переизбрали главу администрации

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Омском районе сегодня, 10 апреля, на новый срок переизбрали главу администрации Геннадия Долматова.
«Сегодня депутаты районного совета проголосовали за продление моих полномочий в должности главы Омского района. Спасибо за доверие! Будем работать», — сообщил Геннадий Долматов на своей странице ВКонтакте.
Долматов возглавляет Омский муниципальный район с октября 2012 года. В том же году по основным экономическим показателям он вошел в число 100 лучших менеджеров Омской области.
Напомним, что Геннадий Долматов вошел в сотню самых влиятельных омичей по версии Города55. Подробнее о рейтинге можно почитать здесь: