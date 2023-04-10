Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Изображение материала

В Омском районе переизбрали главу администрации

10 апреля 2023, 10:35
Фото: omskportal.ru
Геннадий Долматов руководит районом больше 10 лет.

В Омском районе сегодня, 10 апреля, на новый срок переизбрали главу администрации Геннадия Долматова.

«Сегодня депутаты районного совета проголосовали за продление моих полномочий в должности главы Омского района. Спасибо за доверие! Будем работать», — сообщил Геннадий Долматов на своей странице ВКонтакте.

Долматов возглавляет Омский муниципальный район с октября 2012 года. В том же году по основным экономическим показателям он вошел в число 100 лучших менеджеров Омской области.

Напомним, что Геннадий Долматов вошел в сотню самых влиятельных омичей по версии Города55. Подробнее о рейтинге можно почитать здесь:

Топ-100 влиятельных людей Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омский район#Глава района#Политика#Общество#Выборы#Депутаты
Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27