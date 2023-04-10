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В омском Большереченском зоопарке простились с медведицей Забавой

10 апреля 2023, 10:12
Фото: Большереченский зоопарк
Забаву в Омскую область в 2020 году
В региональном минкульте рассказали о возможности появления другого белого медведя в зоопарке.

В Большереченском зоопарке сегодня, 10 апреля, простились с белой медведицей Забавой. Животное кремировали, сообщили Городу55 в пресс-службе министерства культуры Омской области. В ведомстве также рассказали о возможности появления другого белого медведя в зоопарке.

«Это вопрос времени. Конечно, он будет обсуждаться и решаться, нужно подождать», — пояснили в региональном минкульте.

Напомним, 8 апреля стало известно, что белая медведица утонула в проруби в Большереченском зоопарке. Как позже установили эксперты, причиной смерти Забавы стало кровоизлияние в мозг. Вскрытие также показало, что медведицу содержали в правильных условиях, тому подтверждение — идеальное состояние органов животного.

Отметим, что в этом году Забаве могло бы исполниться десять лет. Ее привезли в Омскую область в 2020 году, когда другая медведица зоопарка скончалась от старости.

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#Евгений Игишев#Забава#Большеречье#Большереченский зоопарк#Министерство культуры#Медведица#Белые медведи#Смерть медведицы Забавы#Общество#Омская область#Омск
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