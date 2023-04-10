В омском Большереченском зоопарке простились с медведицей Забавой

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Большереченском зоопарке сегодня, 10 апреля, простились с белой медведицей Забавой. Животное кремировали, сообщили Городу55 в пресс-службе министерства культуры Омской области. В ведомстве также рассказали о возможности появления другого белого медведя в зоопарке.
«Это вопрос времени. Конечно, он будет обсуждаться и решаться, нужно подождать», — пояснили в региональном минкульте.
Напомним, 8 апреля стало известно, что белая медведица утонула в проруби в Большереченском зоопарке. Как позже установили эксперты, причиной смерти Забавы стало кровоизлияние в мозг. Вскрытие также показало, что медведицу содержали в правильных условиях, тому подтверждение — идеальное состояние органов животного.
Отметим, что в этом году Забаве могло бы исполниться десять лет. Ее привезли в Омскую область в 2020 году, когда другая медведица зоопарка скончалась от старости.