Советы диетолога: почему сельдь и скумбрию стоит употреблять чаще

Однако на прилавках магазинов часто можно встретить дорогую рыбу, и сделать выбор бывает сложно. Для того, чтобы не переплачивать и выбрать полезный продукт, диетолог рекомендует обращать внимание на сорта рыбы, начинающиеся на букву «с», такие как сардина, салака, сельдь и скумбрия. Эти сорта рыбы особенно полезны и часто отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.