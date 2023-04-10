Советы диетолога: почему сельдь и скумбрию стоит употреблять чаще

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По словам врача, жиры, содержащиеся в рыбе, могут предотвращать развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогать поддерживать нормальный вес, пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Sputnik.
Однако на прилавках магазинов часто можно встретить дорогую рыбу, и сделать выбор бывает сложно. Для того, чтобы не переплачивать и выбрать полезный продукт, диетолог рекомендует обращать внимание на сорта рыбы, начинающиеся на букву «с», такие как сардина, салака, сельдь и скумбрия. Эти сорта рыбы особенно полезны и часто отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.