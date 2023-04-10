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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:50

Советы диетолога: почему сельдь и скумбрию стоит употреблять чаще

10 апреля 2023, 15:47
Диетолог Андрей Бобровский рассказал о пользе рыбы для здоровья и долголетия.

По словам врача, жиры, содержащиеся в рыбе, могут предотвращать развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогать поддерживать нормальный вес, пишет 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

Однако на прилавках магазинов часто можно встретить дорогую рыбу, и сделать выбор бывает сложно. Для того, чтобы не переплачивать и выбрать полезный продукт, диетолог рекомендует обращать внимание на сорта рыбы, начинающиеся на букву «с», такие как сардина, салака, сельдь и скумбрия. Эти сорта рыбы особенно полезны и часто отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.

#Общество
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