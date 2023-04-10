Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах

У торгового дома «Шкуренко» появились сразу три новых филиала. Как следует из открытых документов, они открылись в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке (Кемеровская область). До этого у компании, головной офис которой находится в Омске, были филиалы в Томске и Барнауле.