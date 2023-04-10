Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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У торгового дома «Шкуренко» появились сразу три новых филиала. Как следует из открытых документов, они открылись в Новосибирске, Кемерово и Новокузнецке (Кемеровская область). До этого у компании, головной офис которой находится в Омске, были филиалы в Томске и Барнауле.
Торговый дом «Шкуренко» специализируется на оптовой торговле алкоголем, его доходы за 2021 год превысили 12 млрд рублей. Он принадлежит напополам двум известным омским бизнесменам — Виктору Шкуренко и Дмитрию Шадрину (последний владеет, в частности, сетью магазинов «Победа!»).