Шестнадцать жителей Дагестана обвиняются в хищении 34 млн рублей

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Как сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу ГУ Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, в отношении фигурантов уже утверждено обвинительное заключение.
По данным следствия, в 2019 году фигуранты при помощи начальника отдела районной администрации подделали фальшивые документы на получение выплат за якобы разрушенные ливнями и сходами селевых потоков дома. Таким образом им удалось похитить более 34 млн рублей.
Следующее заседание по делу по статье «мошенничество в особо крупном размере» состоится в Советском районном суде Махачкалы.