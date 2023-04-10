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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:20

Шестнадцать жителей Дагестана обвиняются в хищении 34 млн рублей

10 апреля 2023, 15:14
Сотрудник администрации Цунтинского района Дагестана и еще 15 местных жителей являются обвиняемыми по делу о хищении 34 миллионов рублей при получении компенсационных выплат.

Как сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу ГУ Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, в отношении фигурантов уже утверждено обвинительное заключение.

По данным следствия, в 2019 году фигуранты при помощи начальника отдела районной администрации подделали фальшивые документы на получение выплат за якобы разрушенные ливнями и сходами селевых потоков дома. Таким образом им удалось похитить более 34 млн рублей.

Следующее заседание по делу по статье «мошенничество в особо крупном размере» состоится в Советском районном суде Махачкалы.



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