РЭО анонсировал акцию по сбору старой одежды в Петербурге

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В рамках этой акции гражданам предложат сдать на переработку старую одежду, используя которую студенты-дизайнеры академии Штиглица разработают модную коллекцию.
Объявлено, что акция пройдет в Санкт-Петербурге с 10 апреля по 10 мая, а коллекцию одежды из собранных вещей представят в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК).
«В мае в Петербурге будет проходить одно из важнейших мероприятий для отрасли по обращению с отходами — Невский международный экологический конгресс. РЭО готовит множество мероприятий, среди которых значится показ апсайклинг-коллекции одежды из отходов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что акция отвечает принципам экономики замкнутого цикла, которые направлены на превращение отходов в полезный ресурс с последующим возвращением в оборот.
Известно, что в Петербурге старую одежду можно будет сдать в нескольких точках приёма. Там установят специальные боксы для сбора домашнего текстиля, обуви, сумок, аксессуаров, меховых и кожаных изделий. Важно, чтобы сдаваемая одежда была чистой и в хорошем состоянии. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте РЭО.
«Только представьте, как ваши переработанные джинсы и свитер обретают новую жизнь и оказываются на подиуме», — подчеркнул PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко. Он рассказал, что коллекцию продемонстрируют на НМЭК уже 25 мая. Все неиспользованные отходы текстиля, которые удастся собрать в период акции, будут, по словам Бойко, направлены на переработку.
Кроме того, на площадке НМЭК Российский экологический оператор представит вниманию посетителей документальный фильм об экономике замкнутого цикла, снятый совместно с Первым каналом. Также в сотрудничестве с галереей «Триумф» и арт-кластером «Таврида» будет проводиться выставка на тему экологии и отходов. В 50 регионах пройдут субботники «Убери за собой». Еще в рамках конгресса ожидается открытие молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» состоится забег.