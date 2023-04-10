РЭО анонсировал акцию по сбору старой одежды в Петербурге

Кроме того, на площадке НМЭК Российский экологический оператор представит вниманию посетителей документальный фильм об экономике замкнутого цикла, снятый совместно с Первым каналом. Также в сотрудничестве с галереей «Триумф» и арт-кластером «Таврида» будет проводиться выставка на тему экологии и отходов. В 50 регионах пройдут субботники «Убери за собой». Еще в рамках конгресса ожидается открытие молодежной мастерской переработки «Зеленый фургон», а под эгидой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» состоится забег.