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Психолог: дети обычно врут из-за боязни наказания

10 апреля 2023, 11:26
Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что дети могут обманывать из-за желания избежать наказания за проступки или в попытке произвести впечатление на взрослых.

В интервью изданию NEWS.ru Наумова отметила, что взрослым необходимо стремиться к доверительным отношениям с детьми. Не следует ругать их, если они поделились тем, что случилось или рассказывают р переживаниями. Детей нужно поддерживать, тогда они будут искать поддержку у родителей, а не у посторонних людей.

Иногда дети выдумывают целые истории, в которых преодолевают различные трудности или где им приходится постоять за себя. Родители должны внимательно относиться к таким проявлениям. Важно помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло.

Детская ложь может быть попыткой создать так называемый ареал успеха. В таком случае родителям следует сосредоточиться на достижении детьми реальных успехов. Нужно помочь им достичь реальных успехов и получить реальные поводы для гордости.

Ранее психолог заявила, что с подростками необходимо правильно общаться. Они уже не дети, но ещё и не взрослые. Важно при этом избегать ультиматумов, проявлять терпение, уважение и снисходительность.

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