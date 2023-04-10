Психолог: дети обычно врут из-за боязни наказания

В интервью изданию NEWS.ru Наумова отметила, что взрослым необходимо стремиться к доверительным отношениям с детьми. Не следует ругать их, если они поделились тем, что случилось или рассказывают р переживаниями. Детей нужно поддерживать, тогда они будут искать поддержку у родителей, а не у посторонних людей.