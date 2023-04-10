Психолог: дети обычно врут из-за боязни наказания

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В интервью изданию NEWS.ru Наумова отметила, что взрослым необходимо стремиться к доверительным отношениям с детьми. Не следует ругать их, если они поделились тем, что случилось или рассказывают р переживаниями. Детей нужно поддерживать, тогда они будут искать поддержку у родителей, а не у посторонних людей.
Иногда дети выдумывают целые истории, в которых преодолевают различные трудности или где им приходится постоять за себя. Родители должны внимательно относиться к таким проявлениям. Важно помочь ребенку «достичь успеха» и направить его в нужное русло.
Детская ложь может быть попыткой создать так называемый ареал успеха. В таком случае родителям следует сосредоточиться на достижении детьми реальных успехов. Нужно помочь им достичь реальных успехов и получить реальные поводы для гордости.
Ранее психолог заявила, что с подростками необходимо правильно общаться. Они уже не дети, но ещё и не взрослые. Важно при этом избегать ультиматумов, проявлять терпение, уважение и снисходительность.