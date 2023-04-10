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Прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в Омской области

10 апреля 2023, 05:05
Фото: Город55
Жители Нововаршавского района с трудом передвигаются из-за ям и выбоин на дорогах.

Подъезд к селу Славянка и дорога «Нововаршавка — Заречное» выглядят не самым лучшим образом. Местами дорожное полотно разрушено полностью, где-то частично. Управление дорожного хозяйства Омской области должно было отремонтировать проезжую часть в досудебном порядке, но этого не произошло. Прокуратуре района после повторной проверки пришлось обратиться в суд, чтобы ответственные лица убрали ямы и выбоины, сообщили в надзорном ведомстве.

Центральный райсуд полностью удовлетворил требования прокурора, так что теперь дороги просто обязаны привести в порядок. Ранее жители Полтавского района жаловались на состояние дороги, ведущей к поселку Полтавка. По ней ездят и на работу, и на учебу, но качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

При этом автомобилистам нужно снижать скорость до 25 км/ч, чтобы не повредить машину или хуже того — не попасть в ДТП. Эта же проблема беспокоит тех, кто ездит по дороге от районного поселка Любино до села Алексеевка.

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#Алина Ясинская#Прокуратура#Суд#Дорога#Жалоба#Жалобы#Общество#Новости#Омская область#Нововаршавский район
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