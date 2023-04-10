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Продажи автошин снизились на 16% в России за первый квартал 2023 года

10 апреля 2023, 16:59
В первом квартале 2023 года продажи автомобильных шин в России значительно снизились. Согласно данным производителей и маркетплейсов, продажи упали на 16% в количественном выражении или на 42% в денежном.

Эксперты объясняют этот спад ажиотажным спросом на рынке в прошлом году, когда многие опасались дефицита, а также тем, что россияне стали выбирать более бюджетные марки шин, пишет iz.ru.

В 2022 году в России было продано более 35 млн шин, что на 15% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными оказались шины, предназначенные для установки на 16-дюймовые колесные диски.

Однако, исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева заявляет, что дефицита шин на рынке не ожидается, так как у шинных заводов в России достаточный потенциал, чтобы удовлетворить потребности российского рынка.

#Общество
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