Продажи автошин снизились на 16% в России за первый квартал 2023 года

В первом квартале 2023 года продажи автомобильных шин в России значительно снизились. Согласно данным производителей и маркетплейсов, продажи упали на 16% в количественном выражении или на 42% в денежном.