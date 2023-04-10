Продажи автошин снизились на 16% в России за первый квартал 2023 года

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Эксперты объясняют этот спад ажиотажным спросом на рынке в прошлом году, когда многие опасались дефицита, а также тем, что россияне стали выбирать более бюджетные марки шин, пишет iz.ru.
В 2022 году в России было продано более 35 млн шин, что на 15% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярными оказались шины, предназначенные для установки на 16-дюймовые колесные диски.
Однако, исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева заявляет, что дефицита шин на рынке не ожидается, так как у шинных заводов в России достаточный потенциал, чтобы удовлетворить потребности российского рынка.