Первая авария в сезоне. В Омске автомобилист сбил девушку на электросамокате

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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В УМВД России по Омской области сообщили о первой аварии, которая произошла с участием электросамоката. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка.
Авария случилась накануне вечером, 9 апреля, около 19:45 часов на улице Лукашевича. 28-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro ехал по дороге от дублера улицы Лукашевича во двор дома № 27 на улице Лукашевича. По тротуару на электросамокате ехала девушка, и когда она пересекала проезжую часть, водитель сбил подростка.
Девушке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с ушибами и травмами головы.
По факту аварии началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Это первое ДТП с участием электросамоката в 2023 году. Годом ранее таких аварий было несколько десятков: омичи ломали ноги и ребра, разбивали головы и сбивали пешеходов. В связи с этим в правила дорожного движения внесли поправки, которые предписывают поведение пешеходов на таком спецтранспорте.