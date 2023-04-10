Первая авария в сезоне. В Омске автомобилист сбил девушку на электросамокате

Это первое ДТП с участием электросамоката в 2023 году. Годом ранее таких аварий было несколько десятков: омичи ломали ноги и ребра, разбивали головы и сбивали пешеходов. В связи с этим в правила дорожного движения внесли поправки, которые предписывают поведение пешеходов на таком спецтранспорте.