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Первая авария в сезоне. В Омске автомобилист сбил девушку на электросамокате

10 апреля 2023, 05:30
Фото: 55.мвд.рф

В Омске девушка на электросамокате попала под колеса авто

Омичку с разбитой головой увезли в больницу.

В УМВД России по Омской области сообщили о первой аварии, которая произошла с участием электросамоката. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка. 

Авария случилась накануне вечером, 9 апреля, около 19:45 часов на улице Лукашевича. 28-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro ехал по дороге от дублера улицы Лукашевича во двор дома № 27 на улице Лукашевича. По тротуару на электросамокате ехала девушка, и когда она пересекала проезжую часть, водитель сбил подростка.

Фото: 55.мвд.рф

Девушке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с ушибами и травмами головы. 

По факту аварии началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Это первое ДТП с участием электросамоката в 2023 году. Годом ранее таких аварий было несколько десятков: омичи ломали ноги и ребра, разбивали головы и сбивали пешеходов. В связи с этим в правила дорожного движения внесли поправки, которые предписывают поведение пешеходов на таком спецтранспорте. 

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#Ольга Акамова#ДТП#Самокат#Авария#Электросамокаты#Город#Новости#Омская область#Самокаты в законе
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