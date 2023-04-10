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Published Сегодня, 06:28

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Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединяют к другому БУ

10 апреля 2023, 06:28
Фото: Город55
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Совсем недавно это учреждение перестало быть МУПом.

В истории бюджетного учреждения «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», принадлежащего Омску, скоро будет поставлена точка. Еще в феврале это учреждение превратили из МУПа («муниципального предприятия») в БУ, а теперь его присоединили к «Центру содержания и хранения имущества».

О существовании у городских властей планов реорганизации такого рода мы писали еще в декабре. ЦСХИ теперь будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, как это делал ЦНДР, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений ("Центром недвижимости" управлял депимущества). У кредиторов упраздненного БУ есть 30 дней, чтобы предъявить свои требования.

Отметим, что еще в 2020 году «Центр недвижимости» хотели ликвидировать, но позже от этой идеи отказались. Кстати департамент общественных отношений должны ликвидировать в этом году.

 

 

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#Николай Эйхвальд#Мэрия#Бюджетные учреждения#Город#Новости
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