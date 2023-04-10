Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединяют к другому БУ

О существовании у городских властей планов реорганизации такого рода мы писали еще в декабре. ЦСХИ теперь будет сдавать в аренду муниципальную недвижимость и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками, как это делал ЦНДР, а курировать эту деятельность будет департамент общественных отношений ("Центром недвижимости" управлял депимущества). У кредиторов упраздненного БУ есть 30 дней, чтобы предъявить свои требования.