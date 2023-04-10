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Омская драма судилась с «ФедяДичь» из-за бутылок с изображением здания театра

10 апреля 2023, 11:04
Фото: Город55
Представители учреждения уличили компанию в незаконном использовании их товарного знака.

Претензии у руководства театра возникли прошлой осенью, когда бренд начал продавать питьевую бутилированную воду. Все бы ничего, но на этикетках покупатели видели здание драматического театра. Обратившись в суд, представители учреждения настояли, что это тот самый товарный знак, которым они владеют, а владелец «ФедяДичь» использует его без разрешения.

Истец пытался заключить договор с ответчиком, чтобы тот на законных основаниях пользовался изображением, однако последний отказался и заявил, что иллюстрация на его продукции не имеет ничего общего с товарным знаком учреждения культуры. Предприниматель отметил, что договорился на использование изображения с известным омским художником Сергеем Демиденко, который написал серию картин «Любимые места».

Тогда руководство театра пошло дальше и обратилось к заводу «Омский», где разливали воду для ответчика. Стало известно, что в общей сложности в партии питьевой воды с изображением драмтеатра было 50 тыс бутылок. Стоимость одной составила 50 рублей.
Работники учреждения запросили у владельца «ФедяДичь» денежную компенсацию в размере 1 млн 250 тыс рублей, но тот не отреагировал. Тогда к делу подключили Арбитражный суд.

«Ответчик преследовал возникновение ассоциаций с известными местами Старого Омска, а не со зданием Драматического театра», — отметил суд и решил взыскать с предпринимателя только 200 тыс рублей.

Компенсацию все же нужно было выплатить, так как несмотря на договор «ФедяДичь» с художником, «первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений», уточняется на сайте суда.

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#Алина Ясинская#Суд#Драматический театр#Товарный знак#Федядичь#Общество#Бизнес#Город#Новости#Омск
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