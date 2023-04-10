Омская драма судилась с «ФедяДичь» из-за бутылок с изображением здания театра

Тогда руководство театра пошло дальше и обратилось к заводу «Омский», где разливали воду для ответчика. Стало известно, что в общей сложности в партии питьевой воды с изображением драмтеатра было 50 тыс бутылок. Стоимость одной составила 50 рублей.

Работники учреждения запросили у владельца «ФедяДичь» денежную компенсацию в размере 1 млн 250 тыс рублей, но тот не отреагировал. Тогда к делу подключили Арбитражный суд.