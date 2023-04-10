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Напали на ребенка. С начала весны клещи укусили четырех человек в Омской области

10 апреля 2023, 07:33
Фото: Город55

С начала весны в Омской области зарегистрировано четыре укуса клеща

Одно насекомое оказалось переносчиком вируса клещевого энцефалита.

По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано четыре укуса клеща. Одним из пострадавших стал несовершеннолетний, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Вредитель присосался к семилетнему ребенку рядом с домом в поселке Новоомский.

Специалисты лабораторий исследовали при этом двух клещей, снятых с укушенных. По результатам анализов, у одного из них обнаружен вирус клещевого энцефалита.

«Боррелиями, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человек и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено», — уточнили работники ведомства.

Где проводят исследование клещей на инфекции:

  • Омский НИИ природно-очаговых инфекций (пр. Мира, д. 7);
  • Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области (ул.27 Северная, д. 42-а);
  • Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе (г. Тара, ул. Советская, 100);
  • Крутинская ЦРБ (р. п. Крутинка, ул. Больничный переулок, 21);
  • Тюкалинская ЦРБ (г. Тюкалинск, ул. Луначарского, 1).

Добавим, что акарицидная обработка общественных территорий в Омске должна начаться, когда полностью сойдет снег. Подрядчик в первую очередь возьмется за очистку тех мест, где скоро будет организовано празднование Дня Победы.

Согласно заключенному контракту с УДХБ, специалисты компании «Динамика» обязаны выполнить всю работу в срок до 25 мая. Обработка от грызунов и клещей пройдет на 103 городских территориях.

Парки и кладбища в Омске начнут обрабатывать от клещей с апреля
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#Алина Ясинская#Общество#Клещи#Клещевой энцефалит#Омская область#Город#Происшествия#Здоровье#Новости#Омск
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