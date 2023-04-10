Напали на ребенка. С начала весны клещи укусили четырех человек в Омской области

По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано четыре укуса клеща. Одним из пострадавших стал несовершеннолетний, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Вредитель присосался к семилетнему ребенку рядом с домом в поселке Новоомский.