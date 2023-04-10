Напали на ребенка. С начала весны клещи укусили четырех человек в Омской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По данным на 10 апреля, в регионе зарегистрировано четыре укуса клеща. Одним из пострадавших стал несовершеннолетний, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Вредитель присосался к семилетнему ребенку рядом с домом в поселке Новоомский.
Специалисты лабораторий исследовали при этом двух клещей, снятых с укушенных. По результатам анализов, у одного из них обнаружен вирус клещевого энцефалита.
«Боррелиями, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человек и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено», — уточнили работники ведомства.
Где проводят исследование клещей на инфекции:
Добавим, что акарицидная обработка общественных территорий в Омске должна начаться, когда полностью сойдет снег. Подрядчик в первую очередь возьмется за очистку тех мест, где скоро будет организовано празднование Дня Победы.
Согласно заключенному контракту с УДХБ, специалисты компании «Динамика» обязаны выполнить всю работу в срок до 25 мая. Обработка от грызунов и клещей пройдет на 103 городских территориях.