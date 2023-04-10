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Минсельхоз направит в ФАС запрос о причинах повышения цен на сельхозтехнику

10 апреля 2023, 15:23
Министерство сельского хозяйства планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с запросом на проверку обоснованности резкого повышения цен на отечественную сельхозтехнику.

Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на РБК. Отмечается, что на заседании Общественного совета при Минсельхозе был обсужден вопрос быстрого роста цен на сельхозтехнику в России.

Согласно данным министерства, за последний год стоимость техники выросла на 30-50%. В связи с этим, по рекомендации Общественного совета, Минсельхоз планирует направить обращение в ФАС с предложением провести проверку обоснованности роста цен на основные виды сельхозтехники и зафиксировать их до конца 2023 года.

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