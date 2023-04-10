Минсельхоз направит в ФАС запрос о причинах повышения цен на сельхозтехнику

Согласно данным министерства, за последний год стоимость техники выросла на 30-50%. В связи с этим, по рекомендации Общественного совета, Минсельхоз планирует направить обращение в ФАС с предложением провести проверку обоснованности роста цен на основные виды сельхозтехники и зафиксировать их до конца 2023 года.