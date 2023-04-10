Лукошко уголовника. Омские грибники рискуют сесть за решетку на девять лет

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Госдума ввела новый закон, запрещающий собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу России, а также те, что охраняются международными договорами. Под статью 260.1 УК РФ попадают и нарушители, которые уничтожают ценные природные богатства или занимаются их продажей.
За это любителям тихой охоты грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, то размер штрафа увеличивается вдвое, а срок заключения — до шести лет.
Наказание ждет не только тех, кто занимается незаконной продажей, но и тех, кто покупает краснокнижные растения и грибы. За это дают штраф на сумму 1,5 млн рублей или лишают свободы на срок до пяти лет. Использование служебного положения в этом случае ужесточает наказание. Штраф будет на уровне 3 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — семь лет, сообщают «Новые известия».
Если же на сборе или продаже редких грибов и растений попалась компания, то максимальное наказание для них составит девять лет заключения. В лучшем случае виновникам могут выписать штраф до 3 млн рублей.