Лукошко уголовника. Омские грибники рискуют сесть за решетку на девять лет

Наказание ждет не только тех, кто занимается незаконной продажей, но и тех, кто покупает краснокнижные растения и грибы. За это дают штраф на сумму 1,5 млн рублей или лишают свободы на срок до пяти лет. Использование служебного положения в этом случае ужесточает наказание. Штраф будет на уровне 3 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — семь лет, сообщают «Новые известия».