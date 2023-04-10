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Лукошко уголовника. Омские грибники рискуют сесть за решетку на девять лет

10 апреля 2023, 03:41
Фото: Город55

Омичам грозит до девяти лет заключения за сбор особенных грибов

Любители тихой охоты за нарушение также могут получить внушительный штраф.

Госдума ввела новый закон, запрещающий собирать растения и грибы, занесенные в Красную книгу России, а также те, что охраняются международными договорами. Под статью 260.1 УК РФ попадают и нарушители, которые уничтожают ценные природные богатства или занимаются их продажей.

За это любителям тихой охоты грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до четырех лет. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, то размер штрафа увеличивается вдвое, а срок заключения — до шести лет.

Наказание ждет не только тех, кто занимается незаконной продажей, но и тех, кто покупает краснокнижные растения и грибы. За это дают штраф на сумму 1,5 млн рублей или лишают свободы на срок до пяти лет. Использование служебного положения в этом случае ужесточает наказание. Штраф будет на уровне 3 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — семь лет, сообщают «Новые известия».

Если же на сборе или продаже редких грибов и растений попалась компания, то максимальное наказание для них составит девять лет заключения. В лучшем случае виновникам могут выписать штраф до 3 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Грибы#Новый закон#Штраф#Лишение свободы#Красная Книга#Общество#Новости#Омская область
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