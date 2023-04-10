Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Игорь Николаев хочет зарегистрировать торговую марку "Выпьем за любовь"

10 апреля 2023, 13:43
Музыкант Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака, связанного с его песней "Выпьем за любовь", выпущенной в 1995 году, в Российскую Федеральную службу интеллектуальной собственности (Роспатент).

В настоящее время Роспатент проводит экспертизу заявки, поданной Николаевым. Согласно общим правилам, регистрация товарного знака занимает 18 месяцев и две недели. Согласно международной классификации, торговая марка "Выпьем за любовь" будет относиться к товарам и услугам под номерами 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43. Сюда входит производство мясных и молочных продуктов, пива, мороженого, шоколада и других, - сообщает «ФедералПресс».

Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27