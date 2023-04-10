Игорь Николаев хочет зарегистрировать торговую марку "Выпьем за любовь"

В настоящее время Роспатент проводит экспертизу заявки, поданной Николаевым. Согласно общим правилам, регистрация товарного знака занимает 18 месяцев и две недели. Согласно международной классификации, торговая марка "Выпьем за любовь" будет относиться к товарам и услугам под номерами 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43. Сюда входит производство мясных и молочных продуктов, пива, мороженого, шоколада и других, - сообщает «ФедералПресс».