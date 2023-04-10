«Газпромнефть- СМ» разработала уникальное моторное масло для гоночных вездеходов

Новый высокотехнологичный продукт был создан в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Благодаря специальным присадкам, масло отличается стойкостью к окислению и сохраняет уровень вязкости даже при сильном нагреве. Оно способно защитить узлы и механизмы двигателя при работе в экстремальных условиях на предельной мощности до 9000 оборотов в минуту.