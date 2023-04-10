«Газпромнефть- СМ» разработала уникальное моторное масло для гоночных вездеходов

Posted Вчера, 07:08
Published Вчера, 07:08
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Новый высокотехнологичный продукт был создан в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ». Благодаря специальным присадкам, масло отличается стойкостью к окислению и сохраняет уровень вязкости даже при сильном нагреве. Оно способно защитить узлы и механизмы двигателя при работе в экстремальных условиях на предельной мощности до 9000 оборотов в минуту.
«Газпромнефть-СМ» выпускает линейку масел для профессиональных гоночных автомобилей и современных спорткаров. Богатый опыт создания специализированных рецептур позволяет нам разрабатывать уникальные продукты для любой гоночной техники, в том числе, и автовездеходов, испытывающих колоссальные нагрузки во время заездов по пересеченной местности. Собственные синтетические масла и компоненты, научно-исследовательская база и самое современное оборудование на заводах позволяют нам контролировать все технологические этапы производства и гарантировать высокое качество готовой продукции, соответствующее требованиям ведущих автопроизводителей», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.
Разработка масла велась с использованием цифровых платформ и решений для точного расчета оптимальной рецептуры. Сейчас оно проходит стендовые испытания на высокоточном оборудовании автопроизводителя, которое позволяет исследовать физико-химические свойства продукта при разгоне двигателя до максимально возможных показателей.
Также новую рецептуру проверят в реальных условиях: во время скоростных заездов по участкам степей Астраханской области, имитирующим рельеф самых сложных ралли-марафонов планеты.
«Моторное масло является одним из ключевых слагаемых безаварийной эксплуатации. Мы создаем уникальные автовездеходы, и обычные смазочные материалы не всегда отвечают нужным характеристикам. „Газпромнефть — СМ“ разработала высокотехнологичную рецептуру по нашему специализированному запросу с учетом экстремальных нагрузок на двигатель, сложность ландшафта во время заездов и температурные перепады. Первые эксплуатационные тесты показывают, что по ключевым параметрам новое моторное масло значительно превосходит ожидаемые показатели», — рассказал Эдуард Мымрин, генеральный директор «Ф-МоторСпорт инжиниринг».
Отметим, что инновационные моторные масла «Газпромнефть-СМ» используют ведущие экипажи страны, в том числе, на этапах трансконтинентальных гонок «Шелковый путь».