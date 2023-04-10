Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука

У общества с ограниченной ответственностью «Декойл» сменился собственник. Еще на прошлой неделе 99,67% уставного капитала этой фирмы принадлежали ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед» — международной компании, зарегистрированной в Калининграде. Теперь вся эта доля перешла к Марку Ильичу Фридману. Его компаньон, владелец 0,33%, — отец, Илья Геннадьевич Фридман.