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Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука

10 апреля 2023, 05:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Марк Фридман теперь владеет ООО «Декойл».

У общества с ограниченной ответственностью «Декойл» сменился собственник. Еще на прошлой неделе 99,67% уставного капитала этой фирмы принадлежали ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед» — международной компании, зарегистрированной в Калининграде. Теперь вся эта доля перешла к Марку Ильичу Фридману. Его компаньон, владелец 0,33%, — отец, Илья Геннадьевич Фридман.

«Декойл», прописанный в Омске, специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Он является частью большой бизнес-империи, основанной когда-то Геннадием Фридманом. Марк Ильич — представитель младшего поколения этой семьи, связанный с целым рядом бизнес-активов: «ИТ Бизнес» (100%), «Люклер» (50%), академией профессионального образования «Евромед» (30%), «Аптекой Евромед» (4,44%) и др.

 

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#Николай Эйхвальд#Фридманы#Бизнес#Новости#Марк Фридман
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