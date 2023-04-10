Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
У общества с ограниченной ответственностью «Декойл» сменился собственник. Еще на прошлой неделе 99,67% уставного капитала этой фирмы принадлежали ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед» — международной компании, зарегистрированной в Калининграде. Теперь вся эта доля перешла к Марку Ильичу Фридману. Его компаньон, владелец 0,33%, — отец, Илья Геннадьевич Фридман.
«Декойл», прописанный в Омске, специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью. Он является частью большой бизнес-империи, основанной когда-то Геннадием Фридманом. Марк Ильич — представитель младшего поколения этой семьи, связанный с целым рядом бизнес-активов: «ИТ Бизнес» (100%), «Люклер» (50%), академией профессионального образования «Евромед» (30%), «Аптекой Евромед» (4,44%) и др.