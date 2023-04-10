Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

Экс-глава Калачинского района выиграл суд у обанкротившегося завода пластмасс

10 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Вадим Цыганков купил часть помещений завода, а передать ему землю банкрот отказывался.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ИП Вадима Цыганкова к ООО «Гринлайт». Истец — омский бизнесмен, владелец агропарка «Макошь» в селе Троицкое и еще нескольких фирм, депутат Троицкого сельского поселения, в 2010–2013 годах занимавший пост главы Калачинского района. Ответчик — компания, владевшая заводом пластмасс и обанкротившаяся в 2017 году.

Когда имущество «Гринлайта» было выставлено на продажу, Цыганков купил ряд объектов недвижимости в районе Красноярского тракта. Это были здания корпусов дистилляции, малотоннажных дистификаторов и контактирования, административно-бытового корпуса, мазутонасосной, склада фталевого ангидрида, а также внешние коммуникации.

Чтобы эксплуатировать покупку, бизнесмену понадобилась прилегающая земля. Цыганков направил конкурсному пруавляющему «Гринлайта» заявление о согласовании границ пользования земельными участками, но ответа не получил и пошел в суд.

— По смыслу названных норм и разъяснений при отчуждении объекта недвижимого имущества его покупатель в силу прямого указания закона приобретает право пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности арендатора земельного участка, — говорится в судебных документах.

Судья сделал вывод, что Цыганкова лишили его законного права, и принял решение: удовлетворить иск. Теперь «Гринлайт» обязан заключить с Цыганковым специальное соглашение и передать ему в аренду землю в особо оговоренных границах.

Впрочем, у конкурсного управляющего «Гринлайта» есть время, чтобы подать апелляционную жалобу.

 

На выборы в Заксобрание выдвинулся экс-глава Калачинского района Цыганков
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Суд#Гринлайт#Бизнес#Новости#Вадим Цыганков
Подпишитесь
Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы
Вчера, 11:13
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27