Экс-глава Калачинского района выиграл суд у обанкротившегося завода пластмасс

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ИП Вадима Цыганкова к ООО «Гринлайт». Истец — омский бизнесмен, владелец агропарка «Макошь» в селе Троицкое и еще нескольких фирм, депутат Троицкого сельского поселения, в 2010–2013 годах занимавший пост главы Калачинского района. Ответчик — компания, владевшая заводом пластмасс и обанкротившаяся в 2017 году.