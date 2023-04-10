Экс-глава Калачинского района выиграл суд у обанкротившегося завода пластмасс

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску ИП Вадима Цыганкова к ООО «Гринлайт». Истец — омский бизнесмен, владелец агропарка «Макошь» в селе Троицкое и еще нескольких фирм, депутат Троицкого сельского поселения, в 2010–2013 годах занимавший пост главы Калачинского района. Ответчик — компания, владевшая заводом пластмасс и обанкротившаяся в 2017 году.
Когда имущество «Гринлайта» было выставлено на продажу, Цыганков купил ряд объектов недвижимости в районе Красноярского тракта. Это были здания корпусов дистилляции, малотоннажных дистификаторов и контактирования, административно-бытового корпуса, мазутонасосной, склада фталевого ангидрида, а также внешние коммуникации.
Чтобы эксплуатировать покупку, бизнесмену понадобилась прилегающая земля. Цыганков направил конкурсному пруавляющему «Гринлайта» заявление о согласовании границ пользования земельными участками, но ответа не получил и пошел в суд.
— По смыслу названных норм и разъяснений при отчуждении объекта недвижимого имущества его покупатель в силу прямого указания закона приобретает право пользования земельным участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний его собственник, и тем самым принимает права и обязанности арендатора земельного участка, — говорится в судебных документах.
Судья сделал вывод, что Цыганкова лишили его законного права, и принял решение: удовлетворить иск. Теперь «Гринлайт» обязан заключить с Цыганковым специальное соглашение и передать ему в аренду землю в особо оговоренных границах.
Впрочем, у конкурсного управляющего «Гринлайта» есть время, чтобы подать апелляционную жалобу.