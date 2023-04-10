Датчики не для всех. Как в Омске внедряют экомониторинг

Обязанность устанавливать специальные датчики мониторинга выбросов появилась в федеральном законодательстве в 2018 году. Норма затрагивает предприятия, у которых есть объекты 1-й категории. В первую очередь — до конца 2026 года — такие системы должны были появиться на предприятиях из общероссийского топ-300. В Омске тоже есть компании, входящие в этот перечень: АО «ТГК-11», АО «Омскводоканал», АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «Омский каучук». Однако свои коррективы внесли западные санкции, и срок установки датчиков на трубы для всех объектов 1-й категории перенесли на конец 2028 года.