Датчики не для всех. Как в Омске внедряют экомониторинг

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В ходе недавнего заседания профильного комитета Госдумы, который курирует вопросы охраны окружающей среды, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила неутешительную новость. Лишь пять предприятий России, в том числе Омский НПЗ «Газпром нефти», передают ведомству данные экологического мониторинга. В этой связи Город55 решил напомнить, кто и когда должен установить в Омске системы автоматического контроля выбросов (АСМВ).
История вопроса: начало
Обязанность устанавливать специальные датчики мониторинга выбросов появилась в федеральном законодательстве в 2018 году. Норма затрагивает предприятия, у которых есть объекты 1-й категории. В первую очередь — до конца 2026 года — такие системы должны были появиться на предприятиях из общероссийского топ-300. В Омске тоже есть компании, входящие в этот перечень: АО «ТГК-11», АО «Омскводоканал», АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «Омский каучук». Однако свои коррективы внесли западные санкции, и срок установки датчиков на трубы для всех объектов 1-й категории перенесли на конец 2028 года.
Внимание Кремля
Важная тема была затронута и в поручениях президента в 2021 году. После июньской прямой линии Владимир Путин поручил расширить виды объектов, на которых должны быть датчики. А в декабре того же года глава государства поддержал инициативу экс-губернатора Омской области Александра Буркова, озвученную вице-премьером Викторией Абрамченко на совещании президента с членами кабмина.
Напомним, предложение Буркова касалось ускорения темпов оснащения предприятий системами контроля. Вице-премьер выступала с докладом о качестве воздуха в промышленных городах России, которые участвуют в эксперименте по квотированию выбросов, и отметила, что срок установки датчиков следует сократить сразу на 6 лет, ограничив его концом 2022 года. Итогом совещания стало поручение Путина оснастить квотируемые объекты в городах — участниках проекта «Чистый воздух» в ускоренном порядке — до конца 2022-го.
Выполнение поручений
Законопроект, учитывающий поручения Путина, уже внесен в Госдуму и принят в первом чтении.
Правда, сроки, озвученные президентом, в документе продлены. Если поправки вступят в силу, в первую очередь — до конца 2025 года — датчики появятся на трубах предприятий — участников проекта «Чистый воздух». При этом, как отмечается в законопроекте, эти системы будут следить только за приоритетными (наиболее опасными) веществами. Такая мера облегчит контроль за достижением предприятиями специальных квот на выбросы таких веществ в рамках эксперимента по квотированию.
В Омске больше 140 квотируемых объектов, однако критерии для выбора источников для оснащения в законопроекте до конца не определены. А значит, не все объекты из списка могут попасть под эту процедуру.
Стоит отметить, что новые поправки не распространяются на датчики по контролю не приоритетных веществ, которые должны быть установлены на предприятиях 1 категории. Срок для таких компаний остается прежним — до конца 2028 года.
Каковы реалии?
До наступления крайнего срока установки датчиков осталось не так много времени, однако, судя по недавнему выступлению Светланы Радионовой, сейчас в нашем городе экоданные передает в Росприроднадзор только Омский НПЗ, где система мониторинга заработала еще в прошлом году.
«Пять предприятий сейчас совершенно спокойно, без шума, без лишнего пафоса, только силами, желанием своих руководителей передают нам полностью все данные с показателями о выбросах. И делают это в режиме уже почти года, кто-то чуть больше, и позволяют нам четко, объективно и очень эффективно осуществлять надзорные мероприятия и понимать, есть у нас превышения или нет», — сказала глава Росприроднадзора.
Добавим, что Омский и Московский НПЗ «Газпром нефти» с 2018 года являются пилотными площадками по разработке отраслевых стандартов автоматизированного мониторинга. Более того, ОНПЗ оказался первым среди участников федерального проекта «Чистый воздух», внедривших АСМВ в 2021 году, а на московском предприятии экологическую отчетность запустили еще в 2015 году. Датчики установлены непосредственно в дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия на окружающую среду. Полученные данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор и другие профильные службы.