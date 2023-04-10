Были дома одни. В Омске двое детей оказались в ловушке из-за пожара в подъезде

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Сотрудники ГУ МЧС России по Омской области рассказали о ночном пожаре, в котором едва не пострадали двое детей. Пожар случился в девятиэтажке Октябрьского округа: судя по фото, на одном из этажей в подъезде загорелась мебель вблизи окна.
Сообщение о пожаре спасателям поступило около 1:01 часов ночи. К моменту приезда пожарных в подъезде было сильное задымление, но очаг возгорания жильцы смогли ликвидировать сами. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, но дым от огня распространился на все этажи.
«Десять человек самостоятельно вышли на улицу по лестничным маршам. Но на самом крайнем — девятом этаже, открыв двери в квартиру, о помощи просили двое детей 11-ти и 14-ти лет. Надев на них специальные защитные капюшоны, звено газодымозащитников вывело детей в безопасное место», — рассказал начальник отдельного поста пятой пожарно-спасательной части Иван Егоров.
Дети не пострадали, однако информации о том, почему они оказались одни в квартире, еще и поздней ночью, пока нет. Теперь следователи будут выяснять причину пожара и оценивать ущерб, который нанес огонь.
Спасатели напомнили, что неосторожное обращение с огнем может повлечь более серьезные последствия, в том числе смерть после отравления продуктами горения. Чтобы не подвергать опасности себя и своих соседей, не следует превращать подъезд в склад ненужных вещей. По данным спасателей, старая мебель на лестничных клетках, брошенный в мусоропровод окурок чаще всего становятся причинами пожаров в многоквартирных домах.