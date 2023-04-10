Были дома одни. В Омске двое детей оказались в ловушке из-за пожара в подъезде

Спасатели напомнили, что неосторожное обращение с огнем может повлечь более серьезные последствия, в том числе смерть после отравления продуктами горения. Чтобы не подвергать опасности себя и своих соседей, не следует превращать подъезд в склад ненужных вещей. По данным спасателей, старая мебель на лестничных клетках, брошенный в мусоропровод окурок чаще всего становятся причинами пожаров в многоквартирных домах.