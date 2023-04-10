«Ассоциируется с ненормативной лексикой». Доставку суши обязали сменить название

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Доставку суши «Ёби доёби» обязали в течение трех месяцев сменить название. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края 7 апреля. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
«По мнению суда, обозначение „Ёби доёби“ противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», — сообщили в пресс-службе суда.
В самой компании рассказали, что их название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, однако доказательства организация в суд не предоставила.
Напомним, месяц назад Омское УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях. Омич пожаловался на сеть доставки роллов и суши в антимонопольную службу. УФАС потребовало у сети перестать спекулировать на теме секса.