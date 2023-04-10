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«Ассоциируется с ненормативной лексикой». Доставку суши обязали сменить название

10 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI

Доставку суши с непристойным названием обязали сменить имя

Ранее омское УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях от компании «Ёби доёби».

Доставку суши «Ёби доёби» обязали в течение трех месяцев сменить название. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края 7 апреля. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

«По мнению суда, обозначение „Ёби доёби“ противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», — сообщили в пресс-службе суда.

В самой компании рассказали, что их название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, однако доказательства организация в суд не предоставила.

Напомним, месяц назад Омское УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях. Омич пожаловался на сеть доставки роллов и суши в антимонопольную службу. УФАС потребовало у сети перестать спекулировать на теме секса.

Никаких больше пикантных промокодов. Омское УФАС признало рекламу суши непристойной
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#Евгений Игишев#Суд#Арбитражный суд#Доставка#Суши#Общество#УФАС#Омская область#Красноярский край
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