Аналитики выяснили, какие районы Москвы наиболее доступны для аренды студентами

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Эксперты оценили стоимость аренды трехкомнатной квартиры для группы студентов из трех человек в марте 2023 года и обнаружили, что средняя цена такого жилья в столице составляет 90 тыс. рублей в месяц, что означает, что каждый студент должен заплатить 30 тыс. рублей, пишет iz.ru.
Пресненский район оказался самым дорогим, где аренда трехкомнатной квартиры составляет 300 тыс. рублей в месяц, в то время как Молжаниновский является самым доступным, где аренда такого жилья обойдется в 38 тыс. рублей в месяц.