Аналитики выяснили, какие районы Москвы наиболее доступны для аренды студентами

Эксперты оценили стоимость аренды трехкомнатной квартиры для группы студентов из трех человек в марте 2023 года и обнаружили, что средняя цена такого жилья в столице составляет 90 тыс. рублей в месяц, что означает, что каждый студент должен заплатить 30 тыс. рублей, пишет iz.ru.