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Аналитики выяснили, какие районы Москвы наиболее доступны для аренды студентами

10 апреля 2023, 16:48
Согласно аналитикам интернет-сервиса для размещения объявлений, для студентов, ищущих квартиры в Москве, самыми дорогими районами являются Пресненский и Хамовники, а самыми доступными — Молжаниновский и Бирюлево Западное.

Эксперты оценили стоимость аренды трехкомнатной квартиры для группы студентов из трех человек в марте 2023 года и обнаружили, что средняя цена такого жилья в столице составляет 90 тыс. рублей в месяц, что означает, что каждый студент должен заплатить 30 тыс. рублей, пишет iz.ru.

Пресненский район оказался самым дорогим, где аренда трехкомнатной квартиры составляет 300 тыс. рублей в месяц, в то время как Молжаниновский является самым доступным, где аренда такого жилья обойдется в 38 тыс. рублей в месяц.

#Общество
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