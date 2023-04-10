40 жителей Москвы отравились химикатами в пункте выдачи

По данным Общественной службы новостей, ссылающейся на Telegram-канал Mash, коробка с опасными веществами была негерметично упакована. В ней разбилась пятилитровая бутылка с формалином, формальдегидом (около 37% концентрации), метанолом (0,7%) и кислотой (0,02%), используемыми для консервирования крыс и лягушек.