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40 жителей Москвы отравились химикатами в пункте выдачи

10 апреля 2023, 15:30
В пункте выдачи посылок компании «СДЭК» на Ивантеевской улице в Москве 40 человек были отравлены химикатами. Последние были отправлены из Ярославля незаконно.

По данным Общественной службы новостей, ссылающейся на Telegram-канал Mash, коробка с опасными веществами была негерметично упакована. В ней разбилась пятилитровая бутылка с формалином, формальдегидом (около 37% концентрации), метанолом (0,7%) и кислотой (0,02%), используемыми для консервирования крыс и лягушек.

Посетители пункта выдачи пожаловались на сильную тошноту, головокружение и жжение в носоглотке. У двоих было зафиксировано предобморочное состояние. Всех экстренно эвакуировали из помещения.

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