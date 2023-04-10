320 тысяч квадратных метров жилья. В Омске на Московке появится новый жилой комплекс

Ранее Город55 сообщал, что за первый квартал 2023 года в Омске спрос на новостройки вырос на 50,8%. Омичи на 19,3% чаще стали интересоваться квартирами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями. Предложение на рынке новостроек в городе выросло в 4 раза (413,9%) по сравнению с первым кварталом прошлого года, а в среднем по России на 49,9%.