Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Изображение материала

320 тысяч квадратных метров жилья. В Омске на Московке появится новый жилой комплекс

10 апреля 2023, 12:50
Фото: omskportal.ru
Под территорию комплекса отведут 26,3 гектаров

В Ленинском округе Омска построят жилой комплекс из 19 многоэтажек

Проект планируют полностью закончить к 2034 году.

В районе улицы Светловской планируют возвести новый жилой комплекс «Снегири». Согласно проекту, ЖК будет состоять из 19 многоэтажных домов, общая площадь жилья составит 320 тысяч квадратных метров, сообщили сегодня, 10 апреля, в пресс-службе министерства строительства Омской области.

В микрорайоне также построят три детских сада на 290, 251 и на 143 места, школу на 1580 мест и поликлинику. Площадь нового жилого комплекса составит 26,3 гектара.

«К реализации проекта уже приступило ООО „Специализированный застройщик „Догма-Омск“ в рамках трёхстороннего соглашения, заключённого в марте 2022 года между правительством региона, администрацией Омска и девелопером» — рассказали в областном правительстве.

В настоящее время девелопер разрабатывает проектную документацию. Строительство жилого комплекса будет состоять из шести этапов, закончить работы планируют к концу 2034 года.

Ранее Город55 сообщал, что за первый квартал 2023 года в Омске спрос на новостройки вырос на 50,8%. Омичи на 19,3% чаще стали интересоваться квартирами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями. Предложение на рынке новостроек в городе выросло в 4 раза (413,9%) по сравнению с первым кварталом прошлого года, а в среднем по России на 49,9%.

В Омске за три месяца в полтора раза взлетел спрос на новостройки
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Строительство#Строительство дома#Жилой комплекс#Московка 2#Город#Омск
Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27