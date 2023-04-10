320 тысяч квадратных метров жилья. В Омске на Московке появится новый жилой комплекс

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В районе улицы Светловской планируют возвести новый жилой комплекс «Снегири». Согласно проекту, ЖК будет состоять из 19 многоэтажных домов, общая площадь жилья составит 320 тысяч квадратных метров, сообщили сегодня, 10 апреля, в пресс-службе министерства строительства Омской области.
В микрорайоне также построят три детских сада на 290, 251 и на 143 места, школу на 1580 мест и поликлинику. Площадь нового жилого комплекса составит 26,3 гектара.
«К реализации проекта уже приступило ООО „Специализированный застройщик „Догма-Омск“ в рамках трёхстороннего соглашения, заключённого в марте 2022 года между правительством региона, администрацией Омска и девелопером» — рассказали в областном правительстве.
В настоящее время девелопер разрабатывает проектную документацию. Строительство жилого комплекса будет состоять из шести этапов, закончить работы планируют к концу 2034 года.
Ранее Город55 сообщал, что за первый квартал 2023 года в Омске спрос на новостройки вырос на 50,8%. Омичи на 19,3% чаще стали интересоваться квартирами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трешками» и на 0,3% — студиями. Предложение на рынке новостроек в городе выросло в 4 раза (413,9%) по сравнению с первым кварталом прошлого года, а в среднем по России на 49,9%.