Виталий Хоценко оценил план застройки омского ЖК «Кварталы Драверта»

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В своем телеграм-канале врио губернатора рассказал, что посетил строительную площадку проекта «Кварталы Драверта» — между улицами Крупской и Шаронова. Виталий Хоценко ознакомился с планом застройки, пообщался с инвестором — компанией «Брусника».
Напомним, проект предусматривает возведение на территории Левобережья жилья, детского сада, школы и социальных объектов. 5% от площади фонда — омским дольщикам, детям-сиротам, переселенцам из аварийных домов.
Планируется ввести в эксплуатацию более 400 «квадратов» жилья до 2035 года.