Виталий Хоценко оценил план застройки омского ЖК «Кварталы Драверта»

В своем телеграм-канале врио губернатора рассказал, что посетил строительную площадку проекта «Кварталы Драверта» — между улицами Крупской и Шаронова. Виталий Хоценко ознакомился с планом застройки, пообщался с инвестором — компанией «Брусника».