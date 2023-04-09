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Posted 9 апреля 2023, 03:17

Published 9 апреля 2023, 03:17

Modified 10 апреля 2023, 06:21

Updated 10 апреля 2023, 06:21

иллюстрация

Виталий Хоценко оценил план застройки омского ЖК «Кварталы Драверта»

9 апреля 2023, 03:17
Фото: 1MI. иллюстрация
К 2035 году на месте планируется сдать более 400 тысяч квадратных метров жилья.

В своем телеграм-канале врио губернатора рассказал, что посетил строительную площадку проекта «Кварталы Драверта» — между улицами Крупской и Шаронова. Виталий Хоценко ознакомился с планом застройки, пообщался с инвестором — компанией «Брусника».

Напомним, проект предусматривает возведение на территории Левобережья жилья, детского сада, школы и социальных объектов. 5% от площади фонда — омским дольщикам, детям-сиротам, переселенцам из аварийных домов.

Планируется ввести в эксплуатацию более 400 тысяч «квадратов» жилья до 2035 года.

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