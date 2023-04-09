Вброд не перейти. Омичи в Нефтяниках не довольны «озером» возле остановки

Posted 9 апреля 2023, 13:19
Published 9 апреля 2023, 13:19
Modified 9 апреля 2023, 13:43
Updated 9 апреля 2023, 13:43
Жительница Нефтяников обратилась в сеть с просьбой решить проблему. Невозможно подойти к остановке «Поселок Ермак», что на улице Нефтезаводской, потому что по дороге — огромная яма.
«В прошлом году на этом месте стоял киоск и территория была облагорожена. Когда все киоски в городе стали сносить, убрали и киоск на нашей остановке. Теперь здесь большая яма, в которой постоянно скапливается вода», — сказано в посте группы «Инцидент Омск».
Автор говорит, что местным жителям обещали установить новый торгово-остановочный комплекс. Но до этого дело пока не дошло.
Ситуацию осложняют осадки и паводок. Вода в яме не высыхает. А выходить на проезжую часть опасно. Место проходимое, подчеркивает омичка. К публикации приложены фотографии.
В комментариях отозвался еще один местный житель. Он подтвердил, что на остановке всегда грязно, но добавил: «Пройти можно, не бубните». Еще один пользователь отметил, аналогичная ситуация сейчас складывается во многих районах города.
Напомним, ранее мы уже рассказывали о жалобе омичей на дорожные ямы: