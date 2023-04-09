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Posted 9 апреля 2023, 13:19

Published 9 апреля 2023, 13:19

Modified 9 апреля 2023, 13:43

Updated 9 апреля 2023, 13:43

иллюстрация

Вброд не перейти. Омичи в Нефтяниках не довольны «озером» возле остановки

9 апреля 2023, 13:19
Фото: 1MI. иллюстрация

Возле остановки в омских Нефтяниках появилось «озеро»

Не все омичи проявили сочувствие жителям Советского округа.

Жительница Нефтяников обратилась в сеть с просьбой решить проблему. Невозможно подойти к остановке «Поселок Ермак», что на улице Нефтезаводской, потому что по дороге — огромная яма.

«В прошлом году на этом месте стоял киоск и территория была облагорожена. Когда все киоски в городе стали сносить, убрали и киоск на нашей остановке. Теперь здесь большая яма, в которой постоянно скапливается вода», — сказано в посте группы «Инцидент Омск».

Автор говорит, что местным жителям обещали установить новый торгово-остановочный комплекс. Но до этого дело пока не дошло.

Ситуацию осложняют осадки и паводок. Вода в яме не высыхает. А выходить на проезжую часть опасно. Место проходимое, подчеркивает омичка. К публикации приложены фотографии.

В комментариях отозвался еще один местный житель. Он подтвердил, что на остановке всегда грязно, но добавил: «Пройти можно, не бубните». Еще один пользователь отметил, аналогичная ситуация сейчас складывается во многих районах города.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о жалобе омичей на дорожные ямы:

«Вынуждены ездить по этой дороге». Жители села Терпенье Омской области устали терпеть
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