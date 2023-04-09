Стройки, аварийное жилье и ЧС. Чем Виталий Хоценко займется в Омске в первую очередь

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Врио губернатора рассказал о ближайших планах в своем телеграм-канале. Виталий Хоценко сообщил, что получает много вопросов от омичей.
В первую очередь чиновники проанализируют ситуацию со строительством социальных объектов. При необходимости планы будут корректировать. Также уделят внимание проблемам аварийного жилья и водоснабжения районов.
«Не менее важна ситуация с дорожным строительством. Особое внимание будет уделено крупному, стратегическому для области объекту — Северному обходу. Требуется сверить позицию с общественностью», — говорит врио губернатора.
Напомним, ранее жители Омского района выступили против проекта строительства трассы. Они потребовали пересмотреть план, ссылаясь на непоправимый экологический вред. Активисты создали петицию, о чем Город55 подробно рассказывал:
Хоценко сказал и о пожароопасном периоде. Он наступает. Важно предотвратить происшествия. Еще на повестке — опасность подтопления территорий.
Напомним, ранее мы рассказывали о темах, на которые обратили внимание сами омичи спустя пару дней после назначения врио губернатора.