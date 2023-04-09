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Стройки, аварийное жилье и ЧС. Чем Виталий Хоценко займется в Омске в первую очередь

9 апреля 2023, 07:20
Фото: Город55
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Виталий Хоценко рассказал о рабочих планах в Омской области

Жители региона активно сообщают врио губернатора о проблемах.

Врио губернатора рассказал о ближайших планах в своем телеграм-канале. Виталий Хоценко сообщил, что получает много вопросов от омичей.

В первую очередь чиновники проанализируют ситуацию со строительством социальных объектов. При необходимости планы будут корректировать. Также уделят внимание проблемам аварийного жилья и водоснабжения районов.

«Не менее важна ситуация с дорожным строительством. Особое внимание будет уделено крупному, стратегическому для области объекту — Северному обходу. Требуется сверить позицию с общественностью», — говорит врио губернатора.

Напомним, ранее жители Омского района выступили против проекта строительства трассы. Они потребовали пересмотреть план, ссылаясь на непоправимый экологический вред. Активисты создали петицию, о чем Город55 подробно рассказывал:

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Хоценко сказал и о пожароопасном периоде. Он наступает. Важно предотвратить происшествия. Еще на повестке — опасность подтопления территорий.

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Напомним, ранее мы рассказывали о темах, на которые обратили внимание сами омичи спустя пару дней после назначения врио губернатора.

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#Строительство#Аварийное жилье#Пожары#Паводок#Северный обход#Общество#Политика#Новости#Омская область#Омск#Виталий Хоценко#Жалобы#Омичи
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