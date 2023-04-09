В ночь на среду местами похолодает до -10. А вот днем 12 апреля температура воздуха составит +7…+12 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер в отдельных районах Омской области достигнет 15 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.