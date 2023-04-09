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Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег

9 апреля 2023, 05:45
Фото: 1MI
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В Омске похолодает до -13 и пойдет снег

Также на регион надвигается сильный ветер.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с небольшого дождя. Местами температура воздуха опустится до +4 градусов. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Резкое похолодание ожидает в ночь на вторник — при прояснении до -13. Возможно пойдет мокрый снег. Сильный ветер сохранится.

Днем 11 апреля 0…+5 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра — до 17 метров в секунду.

В ночь на среду местами похолодает до -10. А вот днем 12 апреля температура воздуха составит +7…+12 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер в отдельных районах Омской области достигнет 15 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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