Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с небольшого дождя. Местами температура воздуха опустится до +4 градусов. В отдельных районах порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Резкое похолодание ожидает в ночь на вторник — при прояснении до -13. Возможно пойдет мокрый снег. Сильный ветер сохранится.
Днем 11 апреля 0…+5 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра — до 17 метров в секунду.
В ночь на среду местами похолодает до -10. А вот днем 12 апреля температура воздуха составит +7…+12 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер в отдельных районах Омской области достигнет 15 метров в секунду, передают метеорологи Обь-Иртышского УГМС.