Природа и лазертаг. Почти у трети омских компаний будет летний корпоратив

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как омичи относятся к летним корпоративам? Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить это.
31% местных компаний планируют собраться с коллегами летом. Чаще всего так отмечают профессиональные праздники, день рождения компании или проводят тимбилдинг. Самый популярный вид отдыха — выезд на природу. Также распространены квизы и спортивные соревнования: лазертаг или футбольные матчи.
44% омских организаций отказались от летних корпоративов. А каждый четвертый работодатель еще не определился с решением.