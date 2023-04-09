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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:09

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Природа и лазертаг. Почти у трети омских компаний будет летний корпоратив

9 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI
иллюстрация

У 31% омских компаний будет летний корпоратив

Каждый четвертый работодатель пока не принял решения.

Как омичи относятся к летним корпоративам? Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы выяснить это.

31% местных компаний планируют собраться с коллегами летом. Чаще всего так отмечают профессиональные праздники, день рождения компании или проводят тимбилдинг. Самый популярный вид отдыха — выезд на природу. Также распространены квизы и спортивные соревнования: лазертаг или футбольные матчи.

44% омских организаций отказались от летних корпоративов. А каждый четвертый работодатель еще не определился с решением.

#Корпоратив#Работа#Общество#Новости#Опрос#Омск#Омская область
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