Природа и лазертаг. Почти у трети омских компаний будет летний корпоратив

31% местных компаний планируют собраться с коллегами летом. Чаще всего так отмечают профессиональные праздники, день рождения компании или проводят тимбилдинг. Самый популярный вид отдыха — выезд на природу. Также распространены квизы и спортивные соревнования: лазертаг или футбольные матчи.