Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Изображение материала

Первый пошел. Кто дал старт месячнику чистоты в Омске

9 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске прошел первый субботник

Субботники и средники будут проводить вплоть до 9 мая.

В Октябрьском округе Омска прошел первый субботник. На уборку Чкаловского поселка вышли чиновники окружной администрации, представители КТОСов и местных предприятий. Всего — 215 человек.

На участке убрали мусор, помыли бордюры, очистили и промели газоны, тротуары, проезды. Вывезли вкупе четыре тонны отходов.

Напомним, в рамках месячника чистоты субботники и средники в регионе будут проходить до 8 мая включительно. Ранее сотрудникам облправительства попросили выделить для уборки самый грязный участок:

Самый грязный участок — правительству. В Омской области в апреле пройдут субботники
Узнать подробнее
#Субботник#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Срочно. В Омске на территории производственного цеха случился пожар
Сегодня, 08:31
Скучали по зиме? Омичей ждет «февральское» похолодание и снег
Сегодня, 05:45
«Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова
Сегодня, 03:35
Шок. Редкий случай. У пожилого омича одновременно случились инфаркт и инсульт
Сегодня, 05:00
Удобные диваны и USB-разъемы. В Омской области обновят электрички
Сегодня, 03:58
В Омске на 10 лет Октября вновь произошла авария с трамваем
Сегодня, 09:37