Первый пошел. Кто дал старт месячнику чистоты в Омске

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Октябрьском округе Омска прошел первый субботник. На уборку Чкаловского поселка вышли чиновники окружной администрации, представители КТОСов и местных предприятий. Всего — 215 человек.
На участке убрали мусор, помыли бордюры, очистили и промели газоны, тротуары, проезды. Вывезли вкупе четыре тонны отходов.
Напомним, в рамках месячника чистоты субботники и средники в регионе будут проходить до 8 мая включительно. Ранее сотрудникам облправительства попросили выделить для уборки самый грязный участок: