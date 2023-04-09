Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В Казани закончился пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Победа в овертайме досталась хозяевам со счетом 3:2.
Омичи открыли счет в матче буквально в первой жен своей атаке на 6-й минуте, - с передачи Владимира Ткачева ворота Тимура Билялова пробил Алексей Береглазов. На 16-й минуте Рид Буше реализовал большинство и удвоил преимущество омичей.
Во второй двадцатиминутке зрители, пришедшие на «татнефть Арену» голов не увидели.
В третьем периоде хозяева сразу же бросились в атаку, и уже через 20 секунд защитник казанцев Дмитрий Юдин с передач Ильи Сафонова и Александра Радулова сократил отставание в счете. На 53-й минуте матча Кирилл Адамчук восстановил равенство и игра плавно, но нервно перекочевала в овертайм.
В дополнительное время Вадим Шипачев принес победу «Ак Барсу», который стал первым финалистом Кубка Гагарина и ждет в соперники победителя пары СКА – ЦСКА.