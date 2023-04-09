Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина

В третьем периоде хозяева сразу же бросились в атаку, и уже через 20 секунд защитник казанцев Дмитрий Юдин с передач Ильи Сафонова и Александра Радулова сократил отставание в счете. На 53-й минуте матча Кирилл Адамчук восстановил равенство и игра плавно, но нервно перекочевала в овертайм.