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Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина

9 апреля 2023, 17:27
Фото: ХК Авангард
Серия закончилась со счетом 4:1 в пользу казанцев
В пятом матче серии с казанским «Ак Барсом» омичи уступили в овертайме.

В Казани закончился пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Победа в овертайме досталась хозяевам со счетом 3:2.

Омичи открыли счет в матче буквально в первой жен своей атаке на 6-й минуте, - с передачи Владимира Ткачева ворота Тимура Билялова пробил Алексей Береглазов.  На 16-й минуте Рид Буше реализовал большинство и удвоил преимущество омичей.

Во второй двадцатиминутке зрители, пришедшие на «татнефть Арену» голов не увидели.

В третьем периоде хозяева сразу же бросились в атаку, и уже через 20 секунд защитник казанцев Дмитрий Юдин с передач Ильи Сафонова и Александра Радулова сократил отставание в счете. На 53-й минуте матча Кирилл Адамчук восстановил равенство и игра плавно, но нервно перекочевала в овертайм.

В дополнительное время Вадим Шипачев принес победу «Ак Барсу», который стал первым финалистом Кубка Гагарина и ждет в соперники победителя пары СКА – ЦСКА.

#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Ак Барс#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Казань#Рид Буше#Владимир Ткачев#Алексей Береглазов#Тимур Билялов#Александр Радулов
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