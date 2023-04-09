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«Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова

9 апреля 2023, 03:35
Фото: mhl.hawk.ru
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Последний раз команда выигрывала Кубок Харламова 10 лет назад.

Молодежная хоккейная команда «Омские ястребы» обыграла «СКА-1946». Победа обеспечила выход в финал Кубка Харламова.

Автором первого гола в первом периоде стал омский хоккеист Вячеслав Малов. Во втором периоде «армейцы» сравняли счет. «Ястреб» Антон Казачек спустя минуту вновь вывел команду вперед. «СКА-1946» оформил дубль. На перерыв спортсмены ушли со счетом 2:3.

За пять секунд до финальной серены омич Вячеслав Малов вновь забил шайбу в ворота соперников. Начался овертайм. «Омские Ястребы» одержали победу. Финальный счет 4:3.

В финале Кубка Харламова команда сразится с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. Матчи пройдут 15 и 16 апреля на домашней арене, 19 и 20 числа — в гостях.

Напомним, «ястребы» выигрывали Кубок Харламова в 2012 и 2013 годах, становились бронзовыми призерами в 2022.

#Спорт#Хоккей#Омские ястребы#Новости#Омск#Омская область#Нижний Новгород#Москва#Россия
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