«Омские ястребы» вышли в финал Кубка Харламова

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:48
Молодежная хоккейная команда «Омские ястребы» обыграла «СКА-1946». Победа обеспечила выход в финал Кубка Харламова.
Автором первого гола в первом периоде стал омский хоккеист Вячеслав Малов. Во втором периоде «армейцы» сравняли счет. «Ястреб» Антон Казачек спустя минуту вновь вывел команду вперед. «СКА-1946» оформил дубль. На перерыв спортсмены ушли со счетом 2:3.
За пять секунд до финальной серены омич Вячеслав Малов вновь забил шайбу в ворота соперников. Начался овертайм. «Омские Ястребы» одержали победу. Финальный счет 4:3.
В финале Кубка Харламова команда сразится с «Чайкой» из Нижнего Новгорода. Матчи пройдут 15 и 16 апреля на домашней арене, 19 и 20 числа — в гостях.
Напомним, «ястребы» выигрывали Кубок Харламова в 2012 и 2013 годах, становились бронзовыми призерами в 2022.