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Posted 9 апреля 2023, 13:54

Published 9 апреля 2023, 13:54

Modified 9 апреля 2023, 13:56

Updated 9 апреля 2023, 13:56

иллюстрация

Омичи не смогут посмотреть телевизор. Объясняем, почему

9 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омской области кратковременно отключат ТВ-каналы

Отключение коснется не всех.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает о кратковременных отключениях трансляции в Омской области. С 10 по 16 апреля будут проходить профилактические работы.

Перерывы в работе телевидения коснутся:

— 12 апреля с 08:00 до 14:00 жителей села Чебаклы Большереченского района;

— 13 апреля с 06:00 до 12:00 жителей села Большие Уки Большеуковского района;

— 16–17 апреля с 22:00 до 07:00 жителей Омска, Тары, поселка Черлак Черлакского района.

#Общество#Омск#Омская область#Новости#Радио#Профилактика#Большереченский район#Телевидение#Тара#Черлакский район#Большеуковский район
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