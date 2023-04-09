Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы

А прокуратура не стоит на месте. Так, в среду поступило требование расселить два аварийных дома в Павлоградском районе. Проверка выявила множество недостатков на объектах. А в Таврическом районе завели дело за халатность на местных чиновников. По той же причине — непринятие мер. Переселить из опасного строения должны были малоимущую семью. Однако этого не произошло.