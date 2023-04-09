Обрушения в аварийных домах, первые назначения Хоценко, смерть омской любимицы Забавы

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Неделя началась с происшествия. В батутном центре 12-летняя девочка сломала ногу. Владельцам парка грозит уголовное дело. Ведется расследование.
На следующий день — еще один инцидент с подростком. 15-летний парень сломал ногу и ушиб почки, выпрыгнув с первого этажа заброшенной школы. По данному факту проверку начала прокуратура. Позже стало известно, опасное здание законсервируют.
Тем временем Город55 выпустил спецпроект о криминальном Омске. Тут мы рассказываем про преступления за последние восемь лет:
Понедельник запомнится аварией с общественным транспортом. На улице 10 лет Октября троллейбус въехал в автобус. Число пострадавших выросло до пяти человек, одну пенсионерку госпитализировали. По факту серьезного ДТП проверку начала прокуратура.
Вечером 2 апреля в одном их кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, он устраивал творческую встречу. При взрыве пострадала молодая омичка. Ее госпитализировали с ожогами второй степени и осколочными ранениями. Кстати, погибший военкор однажды приезжал в наш город на встречу со студентами.
Подозреваемую в организации взрыва задержали. По версии следствия, 26-летняя жительница Северной столицы принесла в кафе бюст, в котором находилось взрывное устройство.
После происшествия в Питере меры антитеррористической защиты усилили в Омской области. Такое решение принял врио губернатора на следующее утро после взрыва.
С каждой неделей тема аварийного жилья в Омске набирает обороты. В понедельник прокуратура потребовала расселить жильцов двухэтажки в Авиагородке, там было небезопасно. Эксперты заключили: обрушение может произойти в любой момент. Надзорный орган обратился в суд. Через пару дней следственный комитет возбудил уголовное дело по факту непринятия мер к расселению. Статья — «Халатность».
В среду в доме №12 по улице Иркутский тупик обрушился потолок. Прокуратура начала проверку. Жильцов квартиры, где случился инцидент, не нашли. Собственница не проживала на территории уже полгода. В пятницу началась экспертиза, результаты которой покажут, будет ли дом признан аварийным.
Под конец рабочей недели представители надзорного органа потребовали расселить жителей уже двух домов. На этот раз на улице 50 лет Профсоюзов. Там частично обрушилась кирпичная кладка. Аварийный статус получен, но омичи все еще не покинули опасные строения.
Параллельно с угрозой обрушения продолжают бороться на Волочаевской, 11/1. Там, где необходим ремонт аварийной колонны. Пока приняты временные меры.
Не только в городе богат фонд аварийного жилья. В районах проблема аналогичная. Выяснилось, почему подрядчики неохотно берутся за капитальный ремонт зданий в районах:
А прокуратура не стоит на месте. Так, в среду поступило требование расселить два аварийных дома в Павлоградском районе. Проверка выявила множество недостатков на объектах. А в Таврическом районе завели дело за халатность на местных чиновников. По той же причине — непринятие мер. Переселить из опасного строения должны были малоимущую семью. Однако этого не произошло.
В Омской области находится 423 объекта культурного наследия. И за прошлый год список пополнили только два дома. Состояние исторически ценных зданий оставляет желать лучшего. Город55 попытался разобраться в ситуации:
Не только аварийные дома и памятники культуры заставляют задуматься. В начале недели омичи пожаловались на плачевное состояние детского сада в Нефтяниках. Там протекла крыша и по стенам поползла плесень. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.
Еще один наболевший для омичей вопрос — вырубка деревьев. Зеленые насаждения сейчас составляют всего 23% от всей городской территории. Хотя мы часто видим сообщения о высаживании сотен деревьев. Мы постарались пролить свет и на эту историю:
Тема недели — строительство «Северного обхода». Вернее, противостояние эко-активистов по этому вопросу. Омичам не понравилась идея вырубки леса в Подгородке. Общественники создали петицию. В ответ им пообещали восстановить растительность. На недовольства граждан обратил внимание и врио губернатора.
В Омской области появилась комиссия по вопросам поддержки ветеранов СВО. Соответствующий указ подписал Виталий Хоценко. Он также впервые лично пообщался с омичами, провел прием. В среду рассказал о планах по работе чиновников с жителями региона через соцсети. Теперь на вопросы омичей хотят отвечать в течение двух часов.
Что касается назначений. Глава антикоррупционного управления — новый. Руководитель аппарата губернатора и правительства — переназначенный. Еще в четырех ведомствах не сменилось начальство.
Открытым остается вопрос по министру образования. Сначала на пост прочили выходца из Ставрополья, который покинул аналогичную должность. Позже Городу55 стало известно, что согласована все-таки прежняя кандидатура — ректора ОмГПУ Ивана Кротта. А в субботу было официально объявлено об уходе потенциально министра с ректорского поста.
Министр здравоохранения. В пятницу его повторно оштрафовали за срыв нацпроекта. Минздрав тоже комментировал ситуацию и представил свою версию событий: виноваты поставщики оборудования.
В отпуск по случаю юбилея ушел первый зампред облправительства Валерий Бойко. Хотя наши источники сообщили, что он не вернется к работе.
Версий по кадровым изменений много. Мы постарались учесть все факторы и представить объективный сценарий развития событий:
О врио губернатора впервые высказался митрополит Омский и Таврический Владимир. Говорит, «семья хорошая». Мы же поспешили поинтересоваться у Виталия Хоценко, как он относится к религии. Ответ получили — он здесь.
Город55 по итогам первых дней нахождения Хоценко на посту проанализировал ситуацию. Мы сравнили его работу с трудами за аналогичный период Александра Буркова, будучи врио губернатора. Вот, что получилось:
Виталий Хоценко начал посещать стройплощадки в городе. Побывал на месте будущей школы в Ясной Поляне. Остался не доволен подрядчиком. Еще врио губернатора съездил посмотреть, как возводится жилой микрорайон «Кварталы Драверта» на Левом берегу.
Город55 решил поэкспериментировать и попросил нейросеть дать советы по управлению регионом. Результат удивил:
В воскресенье Хоценко определил первостепенные задачи по работе в регионе. Рассказываем об этом подробнее.
В субботу стало известно о гибели всеобщей любимицы. Сначала говорили, что белая медведица Забава не смогла выбраться из проруби. Позже эксперты назвали реальную причину смерти — кровоизлияние в мозг.
Во вторник «Авангард» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии. Мы подробно описывали этот матч.
В среду омская команда проиграла казанской в овертайме: 3:2. Счет в серии стал 2:1 в пользу соперников.
В пятницу «ястребов» вновь ждало поражение. На домашней арене они не сумели одолеть «Ак Барс». Финальный счет 3:1. Показатель в серии 3:1. Решающий матч пройдет 9 апреля.
Лучше дела обстоят у молодежной команды. «Омские Ястребы» прошли в финал Кубка Харламова. Последний раз хоккеисты завоевывали его 10 лет назад.