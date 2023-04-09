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Началось. В Омской области фиксируют лесные пожары

9 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
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В Омской области начались лесные пожары

Профильные ведомства обратились к омичам.

Управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области предупреждает о старте сезона природных пожаров. Ведомство опубликовало карту первых возгораний. Согласно ей, 9 апреля огонь был на территории Крутинского района.

Еще об одном случае 8 апреля рассказали очевидцы: «Я ехал по Муромцевской трассе, горело у Королевки в сторону Демьяновского болота. А там дичи много и журавли гнездятся».

В региональном МЧС не смогли оперативно предоставить информацию о лесных пожарах на выходных.

Управление охраны обратилось к жителям региона: если вы видите огонь, знаете, где он, но не можете потушить, звоните по круглосуточному телефону Лесной охраны: 8-800-100-94-00; или в МЧС по номеру 101.

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре минувшей ночью. Пламя охватило производственный цех в Омске.

В Омске на территории производственного цеха случился пожар
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#Пожары#Лесные пожары#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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