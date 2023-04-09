Началось. В Омской области фиксируют лесные пожары

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Управление охраны и использования животного мира Минприроды Омской области предупреждает о старте сезона природных пожаров. Ведомство опубликовало карту первых возгораний. Согласно ей, 9 апреля огонь был на территории Крутинского района.
Еще об одном случае 8 апреля рассказали очевидцы: «Я ехал по Муромцевской трассе, горело у Королевки в сторону Демьяновского болота. А там дичи много и журавли гнездятся».
В региональном МЧС не смогли оперативно предоставить информацию о лесных пожарах на выходных.
Управление охраны обратилось к жителям региона: если вы видите огонь, знаете, где он, но не можете потушить, звоните по круглосуточному телефону Лесной охраны: 8-800-100-94-00; или в МЧС по номеру 101.
Напомним, ранее мы сообщали о пожаре минувшей ночью. Пламя охватило производственный цех в Омске.