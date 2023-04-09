На примере Омска. Курсантам летных училищ в России не на чем летать

Самая тяжелая ситуация складывается с подготовкой пилотов вертолётов для коммерческой авиации. В стране есть только одно учебное заведение такого профиля — Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского. Однако в 2018–2019 годах училище не выпустило ни одного курсанта. В наличии был только один вертолет в рабочем состоянии — «Ми-171А2». А семь «Ми-8Т», три «Bell 407» и два «Eurocopter» простаивали в ремонте. Город55 рассказывал о ситуации: