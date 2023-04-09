На примере Омска. Курсантам летных училищ в России не на чем летать

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
В летных училищах России почти не осталось учебных самолетов. Курсанты жалуются, а нехватку запчастей для обслуживания машин. А без практики завершить обучение невозможно. «Новые известия» попытались разобраться в теме.
В России всего пять летных училищ и техникумов. Без практической части студентов не пустят за штурвал авиалайнера. Больше всего сомнений вызывает эксплуатация самолетов «Diamond Da-40» — легкий одномоторный четырехместный. Это главная «учебная парта» для будущих пилотов. Однако без импортных запчастей и ремонта использование под вопросом. Аналогичная ситуация со многими моделями.
На «недолет» курсанты жаловались еще в 2018 году. В плачевном состоянии находились тогда и тренажеры.
Самая тяжелая ситуация складывается с подготовкой пилотов вертолётов для коммерческой авиации. В стране есть только одно учебное заведение такого профиля — Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского. Однако в 2018–2019 годах училище не выпустило ни одного курсанта. В наличии был только один вертолет в рабочем состоянии — «Ми-171А2». А семь «Ми-8Т», три «Bell 407» и два «Eurocopter» простаивали в ремонте. Город55 рассказывал о ситуации:
Погасить задолженность по полетам удалось к 2022 году. Только после реакции общественности и полиции. Но проблема не решилась, как сообщает издание. После подключения генпрокуратуры, Федерального агентства воздушного транспорта и Минтранса РФ из заведения выпустили еще 54 курсантов.
Если раньше профессия пилота выглядела привлекательно, то сейчас все иначе. Авиакомпании подстраиваются под кадровые условия: сокращают количество полетов и сотрудников. В правительство РФ понимают сложность ситуации, уверены эксперты «Новых известий».