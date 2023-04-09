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Фото с последствиями. Омич на «BMW» получил штраф

9 апреля 2023, 12:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Водитель иномарки получил штраф по фотографии

Подобные ситуации происходят все чаще.

Очевидец прислал в группу ГИБДД фото автомобиля, который припарковался на месте для инвалидов. Ситуация произошла близ здания №92 по улице 10 лет Октября.

Госавтоинспекторы установили, кто был в тот день за рулем «BMW». Нарушителя оштрафовали на 5 000 рублей.

На снимке был и еще один автомобиль — «Hyundai». В этом случае правонарушения не было, поскольку водитель предоставил документы, подтверждающие разрешение парковаться в специальных местах.

Напомним, ранее мы сообщали об аналогичным случае. Женщину оштрафовали за стоянку на тротуаре.

Одно фото и штраф. Омичку уличили в незаконном действии
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#Парковка#ГИБДД#Штраф#Общество#Город#Новости#Омск
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