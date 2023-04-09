Фото с последствиями. Омич на «BMW» получил штраф

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Очевидец прислал в группу ГИБДД фото автомобиля, который припарковался на месте для инвалидов. Ситуация произошла близ здания №92 по улице 10 лет Октября.
Госавтоинспекторы установили, кто был в тот день за рулем «BMW». Нарушителя оштрафовали на 5 000 рублей.
На снимке был и еще один автомобиль — «Hyundai». В этом случае правонарушения не было, поскольку водитель предоставил документы, подтверждающие разрешение парковаться в специальных местах.
Напомним, ранее мы сообщали об аналогичным случае. Женщину оштрафовали за стоянку на тротуаре.