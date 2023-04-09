34-летний майор из Омской области погиб в зоне СВО, спасая товарищей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Стало известно о гибели в зоне специальной военной операции жителя Таврического района Омской области Алексея Московченко. Он умер на 34-м году жизни.
Военнослужащий, как сообщает районная газета, окончил в 2011 году Омский танковый инженерный институт. Был командиром взвода, командиром роты, помощником начальника отделения, начальником автомобильной службы, замкомандира батальона. Получил звание майора.
24 мая 2022 года Алексей выполнял задачу по освобождению населенного пункта. Российский танк был атакован и выведен из строя. Майор в составе группы решил прийти на помощь товарищам. Была проведена успешная эвакуация под форсированным огнем. Однако автомобиль Московченко наехал на противотанковую мину. Посмертно омича наградили Орденом Мужества.
Сельчане попрощались с Алексеем Московченко 2 июня 2022 года.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.