34-летний майор из Омской области погиб в зоне СВО, спасая товарищей

24 мая 2022 года Алексей выполнял задачу по освобождению населенного пункта. Российский танк был атакован и выведен из строя. Майор в составе группы решил прийти на помощь товарищам. Была проведена успешная эвакуация под форсированным огнем. Однако автомобиль Московченко наехал на противотанковую мину. Посмертно омича наградили Орденом Мужества.