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Замминистра строительства РФ похвалил Омск за создание комфортной среды

8 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI
Индекс качества городской среды по итогам прошлого года вырос на 27 баллов.

Работники Минстроя России и ДОМ.РФ опубликовали информацию о качестве условий проживания в городах страны. Оно измеряется по специальному индексу. При этом под оценку аналитиков попадают немало параметров. Например, как благоустраивают общественные территории, качественны ли дороги, а также насколько эффективно работают высокопоставленные лица в вопросе формирования комфортной городской среды.

По итогу прошлого года городов с благоприятной средой стало на 58 больше, теперь в списке значится 603 объекта. В этом числе и Омск, который оказался одним из лидеров по росту индекса качества. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил город среди прочих.

«Омск на федеральном уровне отмечен как город с наибольшим положительным приростом по индексу качества городской среды — на 27 баллов по сравнению с прошлым годом. Это очень показательно. Наша совместная работа с региональным правительством, организациями, бизнесом и омичами приносит свои плоды», — добавила заммэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.

Больше всего Омск прирос по пространствам «Общественно-деловая инфраструктура» и «Социально-досуговая инфраструктура» — на 11 и 9 баллов соответственно.

Добавим, с 15 апреля омичи могут участвовать в онлайн-голосовании за те общественные зоны, которые, по их мнению, должны быть облагорожены в следующем году. Выбор можно будет сделать до конца весны на сайте 55.gorodsreda.ru.

#Алина Ясинская#Индекс качества#Общественные территории#Общество#Город#Новости#Омск
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