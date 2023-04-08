Замминистра строительства РФ похвалил Омск за создание комфортной среды

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Работники Минстроя России и ДОМ.РФ опубликовали информацию о качестве условий проживания в городах страны. Оно измеряется по специальному индексу. При этом под оценку аналитиков попадают немало параметров. Например, как благоустраивают общественные территории, качественны ли дороги, а также насколько эффективно работают высокопоставленные лица в вопросе формирования комфортной городской среды.
По итогу прошлого года городов с благоприятной средой стало на 58 больше, теперь в списке значится 603 объекта. В этом числе и Омск, который оказался одним из лидеров по росту индекса качества. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил город среди прочих.
«Омск на федеральном уровне отмечен как город с наибольшим положительным приростом по индексу качества городской среды — на 27 баллов по сравнению с прошлым годом. Это очень показательно. Наша совместная работа с региональным правительством, организациями, бизнесом и омичами приносит свои плоды», — добавила заммэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук.
Больше всего Омск прирос по пространствам «Общественно-деловая инфраструктура» и «Социально-досуговая инфраструктура» — на 11 и 9 баллов соответственно.
Добавим, с 15 апреля омичи могут участвовать в онлайн-голосовании за те общественные зоны, которые, по их мнению, должны быть облагорожены в следующем году. Выбор можно будет сделать до конца весны на сайте 55.gorodsreda.ru.