В омском Большереченском зоопарке утонула белая медведица

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Представители зоопарка пока не подтверждают данных о гибели животного. Паблик «ЧП Большеречье» сообщает, что вчера медведица по кличке Забава не смогла выбраться из проруби, которую не так давно для нее соорудили.
Сотрудники вызывали водолазов, чтобы вытащить тело животного, рассказали гости зоопарка, что были в тот момент на месте происшествия. Город55 пока не получил официального подтверждения смерти медведицы.
Напомним, что Забаву поместили в Большереченский зоопарк в 2020 году. Она прибыла к нам в регион из Удмуртской Республики после того, как в здешнем зоопарке от старости умерла 32-летняя медведица Гуля.