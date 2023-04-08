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В омском Большереченском зоопарке утонула белая медведица

8 апреля 2023, 09:18
Фото: Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина
Информация появилась в социальных сетях.

Представители зоопарка пока не подтверждают данных о гибели животного. Паблик «ЧП Большеречье» сообщает, что вчера медведица по кличке Забава не смогла выбраться из проруби, которую не так давно для нее соорудили. 

Сотрудники вызывали водолазов, чтобы вытащить тело животного, рассказали гости зоопарка, что были в тот момент на месте происшествия. Город55 пока не получил официального подтверждения смерти медведицы.

Напомним, что Забаву поместили в Большереченский зоопарк в 2020 году. Она прибыла к нам в регион из Удмуртской Республики после того, как в здешнем зоопарке от старости умерла 32-летняя медведица Гуля.

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#Алина Ясинская#Большереченский зоопарк#Медведица#Прорубь#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Смерть медведицы Забавы
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